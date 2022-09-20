Kapatma davası: HDP’nin ‘reddi hakim’ talebine ret, ek delil için 30 gün süre

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP hakkındaki kapatma davasıyla ilgili ‘reddi hakim‘ talebini reddetti. Mahkeme, ek delil dosyası için de 30 gün ek süre verdi.

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Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de dava açmış, AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti.

Yüksek mahkeme, ‘terör örgütüne üyelik’ten yargılanan eski HDP Adıyaman milletvekili Behçet Yıldırım ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li Semra Güzel’le ilgili dosyanın da yer aldığı ek delillere ilişkin talepleri incelemeye almıştı.

Yüksek mahkeme, her iki HDP’liye ilişkin dosyanın davaya ek delil olarak girmesine karar vermişti.

HDP savunmasında mahkeme üyesi İrfan Fidan’a yönelik reddi hakim talebinde bulunmuştu.

Bugün verilen kararda HDP’nin ‘reddi hakim’ talebi kabul edilmezken; ek delil dosyası için de 30 gün ek süre verildi.