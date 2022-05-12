AYM, HDP’nin kapatma davasında ek delilleri kabul etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması istemli davada ek delilleri kabul etti.

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Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de dava açmış, AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti.

Yüksek mahkeme, ‘terör örgütüne üyelik’ten yargılanan eski HDP Adıyaman milletvekili ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li Semra Güzel’le ilgili dosyanın da yer aldığı ek delillere ilişkin talepleri incelemeye almıştı.

Yüksek mahkeme, her iki HDP’liye ilişkin dosyanın davaya ek delil olarak girmesine karar verdi.

AA’nın haberine göre yeni bilgilerin Yıldırım, Güzel ve partiye iletilmesine karar veren Yüksek Mahkeme, istemeleri halinde ilgililerin 30 gün içinde bunlara ilişkin beyanlarını bildirmelerinin istenmesini kararlaştırdı.