Diken

Yaramazlara biraz batar!

AYM, HDP’nin kapatma davasında ek delilleri kabul etti


Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması istemli davada ek delilleri kabul etti.

Fotoğraf: Reuters

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de dava açmış, AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti.


Yüksek mahkeme, ‘terör örgütüne üyelik’ten yargılanan eski HDP Adıyaman milletvekili ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li Semra Güzel’le ilgili dosyanın da yer aldığı ek delillere ilişkin talepleri incelemeye almıştı.

Yüksek mahkeme, her iki HDP’liye ilişkin dosyanın davaya ek delil olarak girmesine karar verdi.

AA’nın haberine göre yeni bilgilerin Yıldırım, Güzel ve partiye iletilmesine karar veren Yüksek Mahkeme, istemeleri halinde ilgililerin 30 gün içinde bunlara ilişkin beyanlarını bildirmelerinin istenmesini kararlaştırdı.

HDP’yi kapatma davası: AYM, ek delilleri 12 Mayıs’ta inceleyecek

HDP savunmasını AYM’ye sundu: İddianame ısmarlama bir belge

HDP savunmasını bugün AYM’ye sunacak

HDP kapatmaya karşı strateji belirledi

Kulis: HDP, kapanması durumunda YSGP çatısı altında seçime girebilir

Kapatma davası: Savunma hazırlaması için HDP’ye 30 gün süre

Yargıtay başsavcısı, HDP’yi kapatma davasında esas hakkındaki görüşünü sundu

HDP, kapatma davasında AYM’ye savunmasını sundu

AYM, HDP’nin savunma için ek süre talebini kabul etti

‘Kapatma’ davasının iddianamesi HDP’de: Savunma hazırlanıyor

Sancar: Kapatma davası muhalefet için samimiyet sınavı niteliğinde

HDP iddianamesi oybirliğiyle kabul edildi

HDP iddianamesinin kabulü istendi

Yargıtay başsavcısı, HDP iddianamesinin kabulünü bekliyor: Elimizden geleni yaptık

AYM, ‘HDP’yi kapatma davası’ için raportör görevlendirdi

Yargıtay başsavcılığı, HDP’nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı

HDP: AYM’nin reddi esastan

AYM, HDP iddianamesini iade etti

HDP iddianamesinin ‘usülden’ iadesi istendi

HDP kapatmaya karşı strateji belirledi

‘Siyaset yasağı’ istenen HDP’lilerin isimleri belli oldu

‘HDP’ye kapatma davası’ iddianamesi: ‘PKK/KCK’nın siyasi görünümlü uzantısıdır’

Kılıçdaroğlu: ‘Siyasi partilerin kapatılması’ süreci geride bırakılmalı

Davutoğlu: Milletvekillerinin haklarını ellerinden almak toplumsal barışı bozar

ABD’den ‘kapatma davası’ açıklaması

HDP: AKP, kapatma davasıyla MHP’ye bir kongre hediyesi vermiştir

HDP’ye kapatma davası açıldı

SON HABERLER