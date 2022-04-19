HDP savunmasını bugün AYM’ye sunacak

HDP Hukuk Komisyonu, partilerine açılan kapatma davasında savunmayı bugün saat 16:00’da Anayasa Mahkemesi’ne teslim edecek.

Sonraki aşamada Yargıtay başsavcılığı dinlenecek ve HDP’nin sözlü savunması alınacak.

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7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle Yargıtay başsavcılığınca hazırlanan iddianameyi AYM 21 Haziran 2021’de kabul etmişti. İddianamede partinin kapatılmasının dışında 451 HDP’li hakkında siyasi yasak isteniyor.

Savunmanın sunulmasıyla davada bir aşama daha geride kalıyor. Partinin hukuk komisyonunun üç ayda hazırladığı 220 sayfalık ön savunma saat 16:00’da yüksek mahkemeye teslim edilecek.

Savunmada çözüm süreci, HDP’nin aldığı rol, siyasi hedefleri ve iddialara ilişkin değerlendirmeler yer alıyor.

Daha sonra yüksek mahkeme önce Yargıtay başsavcısını, ardından HDP’yi dinleyecek. İddia ve savunma sürecinin tamamlanmasının ardından dosya tüm ekleriyle birlikte AYM raportörüne gönderilecek.

Raportör, incelemenin ardından hazırladığı raporu AYM Başkanlığı’na teslim edecek. AYM başkanı karar için toplantı tarihi belirleyerek tüm üyelere bildirecek. Belirlenen günde AYM üyeleri HDP’ye ilişkin nihai kararı verecek.