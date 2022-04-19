HDP savunmasını AYM’ye sundu: İddianame ısmarlama bir belge

HDP, partiye açılan kapatma davasına karşı savunmasını Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) sundu. Savunmayı teslim eden HDP Hukuk Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede iddianamenin ‘ısmarlama’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Diken

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu ile “HDP’yi Savunuyoruz” grubundaki avukatlardan oluşan heyet bugün akşam saat 4’te AYM’ye gelerek savunmayı verdi. Ardından Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri’nin bahçesinde basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada konuşan HDP’li Ümit Dede, 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra ‘partilerinin üzerinde baskıların arttığını ve kapatma davasının da bunun son halkası olduğunu’ savundu.

İddianamenin Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) aranan şartlara uygun olmadığını ve anayasanın 68 ve 69’uncu maddelerine de aykırı düzenlendiği söyleyen Dede, şunları dedi: “AYM, Yargıtay başsavcısına iddianameyi iade ederken ‘Sen kişilerin kimliğini bile doğru tespit edememişsin’ demişti. İkinci iddianamede başsavcının yine kişilerin kimliklerini tespit ederken hataya düştüğünü gördük. Bir başka kişiyle iddiaları davaya koyup başka bir kişinin siyaseten yasaklanmasını talep etmiş ve bu kişi HDP’li değil fakat HDP’nin kapatma davasının konusu olmuş.

İddianameye baktığımızda HDP eş genel başkanlığı görevini yürütmüş arkadaşlarımız olmak üzere HDP’li olmadan hatta HDP kurulmadan önce işlenen fiillerin yine AYM iade kararına ve CMK’ya aykırı bir şekilde iddianameye konulduğuna tanıklık ettik. HDP’nin PM’sinin, MYK’sının, Meclis Grubunun tek bir açıklamasını tek bir faaliyetini ve fiillini iddianameye koymadan başsavcı HDP’nin odak olma iddiasını gösterme cüretini göstermiştir.

Kadın eylemleri üzerinden ‘örgüt bağlantısı’ kurulmuş

Dede’nin ardından konuşan HDP avukatlarından Maviş Aydın ise iddianamede kadın eylemlerine de yer verildiğine dikkat çekti.

Aydın, şunları dedi: “Yargıtay başsavcılığınca eş başkanlık sistemi üzerinden ve kadınların eylemleri üzerinden örgüt bağlantısı kurulmasını kadın mücadelesine karşı tehdit olarak görüyoruz. Bu savunma içerisinde kadınlara ayrılmış bölümü HDP’nin kadın mücadelesine bakışının neticesinde bir bölümünün sadece kadınlar tarafından yazıldığını belirtelim.”

Süreç nasıl işleyecek?

Yüksek mahkeme önce Yargıtay başsavcısını, ardından HDP’yi dinleyecek. İddia ve savunma sürecinin tamamlanmasının ardından dosya tüm ekleriyle birlikte AYM raportörüne gönderilecek.

Raportör, incelemenin ardından hazırladığı raporu AYM Başkanlığı’na teslim edecek. AYM başkanı karar için toplantı tarihi belirleyerek tüm üyelere bildirecek. Belirlenen günde AYM üyeleri HDP’ye ilişkin nihai kararı verecek.