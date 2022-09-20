Bağcılar belediye başkanına ‘şantaj’ dosyasında ‘otopark sözü’ iddiası

AKP’li Lokman Çağırıcı 13 Nisan’da, 15 yıldır yürüttüğü Bağcılar belediye başkanlığı görevinden kalp rahatsızlığı nedeniyle istifa ettiğini açıklamıştı. Sonrasında, Çağırıcı’nın cinsel içerikli görüntüler nedeniyle tehdit edildiği için istifa ettiği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili açılan davanın detaylarına göre, görüntüler Çağırıcı’nın otopark işletmesi sözü verdiği bir kişi tarafından çekilmiş.

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Çağırıcı’nın istifasının arka planında cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yürütülen bir soruşturmanın olduğu iddia edilmişti. Çağırıcı, biri kadın, iki kişinin ellerindeki cinsel içerikli görüntüsüyle kendisine şantaj yaptıklarını belirterek şikayetçi olmuştu. Şüphelilerin Çağırıcı’dan görüntülere karşılık 10 milyon dolar istedikleri öğrenilirken, Bakırköy savcılığı otelci olduğu belirtilen erkek A.M. ile kadın Z.H.’yi gözaltına aldırmıştı.

Soruşturma dosyasının detaylarına ulaşıldı. Halk TV’den Seyhan Avşar’ın bugünkü haberine göre iddianamede gözaltına alınan A.M. ve Z.H. yer alıyor. İddiaya göre Z.H. ile Lokman Çağırıcı bir süredir birlikteydi. Bir gün Z.H., Lokman Çağırıcı’yı Bağcılar’da bir işyerine çağırdı. Kimsenin olmadığı bir odada ikili birlikte oldu. Halat, özel düzenekli bir çantayla aralarında geçen tüm görüntüleri kaydetti. Görüntüleri de A.M.’ye verdi. A.M. de Çağırıcı’yı tehdit ederek 10 milyon dolar istedi.

Duruşmada savunmasını veren A.M., Çağırıcı’yı tanımadığını ama Z.H.’yi tanıdığını söyledi. Dediğine göre, Çağırıcı, Z.H.’ye otopark işletmesi sözü verdiğini ama bunu yerine getirmediğini belirtti. Sonrasında A.M., Çağırıcı’dan 10 milyon dolar istedi.

Z.H.’yse “Kendisiyle parti organizasyonunda tanıştık. Arkadaş olduk. Bazı vaatlerde bulunarak beni kullandığını düşünmem ve intikam alma isteğiyle böyle bir şeye giriştim” diyerek kendini savundu.

Mahkeme, sanıkları tahliye ederek duruşmayı erteledi.