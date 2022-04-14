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Yaramazlara biraz batar!

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın istifası sonrası ‘şantaj’ iddiası


AKP’li Bağcılar Belediyesi Başkanı Lokman Çağırıcı’nın cinsel içerikli görüntüler nedeniyle tehdit edildiği için istifa ettiği öne sürüldü.

Fotoğraf: AA

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı dün 15 yıldır yürüttüğü görevinden kalp rahatsızlığı nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.


Ancak Çağırıcı’nın istifasının arka planında cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yürütülen bir soruşturmanın olduğu iddia edildi.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre Çağırıcı, biri kadın, iki kişinin ellerindeki cinsel içerikli görüntüsüyle kendisine şantaj yaptıklarını belirterek şikayetçi oldu.

Şüphelilerin Çağırıcı’dan görüntülere karşılık 10 milyon dolar istedikleri öğrenilirken, Bakırköy savcılığı otelci olduğu belirtilen erkek A.M. ile kadın Z.K.’yi gözaltına aldırdı.

Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından ardından pazar günü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Şüphelilere, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’, ‘suç işleme amacıyla örgüt kurma’ ve ‘şantaj’ suçlarından işlem yapıldığı belirtildi. Şüphelilerden A.M.’nin Sahra Otelcilik Geliştirme ve Dayanışma Derneği’nin başkanı olduğu kaydedildi.

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