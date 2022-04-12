Bağcılar belediye başkanı istifa etti

İstanbul’un Bağcılar ilçesinin AKP’li belediye başkanı Lokman Çağırıcı, kalp rahatsızlığı nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

İstifayı Twitter’dan duyuran Çağırıcı, şunları yazdı: “Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlanması sonucu, beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerekçesiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde, görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13.04.2022 tarihi itibarıyla Bağcılar belediye başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldım.

Hayatımın en verimli yıllarını Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’la yol arkadaşı olarak millete hizmet yolunda geçirmemizi nasip eden Rabb’ime şükrediyorum. Rabbim sağlık verdiği sürece, liderimin ve partimin yanında olacağımın bilinmesini ister, tüm gönül dostlarımdan dua beklerim. Saygılarımla…”