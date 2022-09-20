Gülsüm Elvan’ın kolunu kıran polisler hakkında yeniden yargılama kararı

Anayasa Mahkemesi, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için düzenlenen destek eylemine katılan Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan’ı gözaltına alırken ters kelepçe takarak kolunun çıkmasına neden polisler hakkında karar verdi. Kapatılan soruşturma dosyasının yeniden açılmasına ve olay nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiğini belirten AYM, Elvan’a 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

Fotoğraf: twitter.com/seyrisokak

‘İşimizi geri istiyoruz’ eylemi sırada tutuklanan ve cezaevinde açlık grevi yapan öğretmen Semih Özakça ve akademisyen Nuriye Gülmen için İstanbul’un Kadıköy ilçesi Süreyya Operası önünde 11 Ağustos 2017 tarihinde destek eylemi düzenlenmiş, buna Gezi eylemleri sırasında polisin attığı gaz bombasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan da katılmıştı.

Polis ters kelepçe taktı, kolunu kırdı

Polisin izin vermediği eyleme müdahale sonucunda Gülsüm Elvan’ın da içinde bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmıştı. Polislerin ters kelepçe taktığı Gülsüm Elvan’ın bu sırada sol kolu kırılmış ve Elvan’ın elleri bu şekilde üç saat kelepçeli tutulmuştu. Elvan’a omuz ve üst kol kırığı tanısı konmuştu.

Şikayet sonucu İstanbul başsavcılığı soruşturma başlatmış, İstanbul Valiliği’yse izin vermemişti. Daha sonra Elvan, bunun üzerine avukatı aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

AYM’den kötü muamele kararı

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre Anayasa Mahkemesi, değerlendirme sonucunda haksız ve orantısız güç kullanıldığına ilişkin iddia hakkında yürütülen soruşturmanın etkisizliği nedeniyle kötü muamele yasağının hem usul hem de esas boyutunun ihlal edildiğine karar verdi

Kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere İstanbul başsavcılığına gönderilmesine karar veren Yüksek Mahkeme, Gülsüm Elvan’a 20 bin TL manevi tazminat da ödenmesine hükmetti.