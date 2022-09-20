Kılıçdaroğlu, ‘sürpriz aday’a ihtimal vermiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sürpriz bir aday çıkabilir mi” sorusunu “Yok hayır, sürprizlere yer yok. Akılcı politikalarla yola çıkmak lazım” diye yanıtladı.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, Elazığ’ın yerel Kanal 23 ve Kanal Fırat ortak canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

“Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayını belirledi mi” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Önce parlamenter sistemi masaya yatırıp bunu nasıl çözeceğimizi, adaleti nasıl getireceğimizi, yolsuzlukları nasıl önleyeceğimizi, geldiğimiz zaman hemen süratli bir şekilde hasar tespit komisyonu kuracağımızı, hemen arkasından ekonomik sosyal konseyi toplayacağımızı, strateji planlama teşkilatını kuracağımızı bunlarla ilgili kararlarımızı aldık” dedi.

Diğer kararların seçim güvenliği ve göçmenler olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçim güvenliğini nasıl sağlayacağız? Açık söylemek gerekirse biz bu hükümete güvenmiyoruz. Sandıkların başında görev alan arkadaşların güven içinde görevlerini yapmaları, bunların eğitilmeleri gerekiyor. Suriyeli mülteciler var. Bunları nasıl göndereceğiz? Bu konuda da oturup konuşmamız lazım.”

‘Seçeceğimiz cumhurbaşkanı egosuna teslim olmayacak’

“Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız” sorusunda Kılıçdaroğlu, ‘altılı masa’ya dikkat çekti: “Arkadaşlarımız bunu söyleyebilirler tabii ki. Sonuçta her parti kendi liderini cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister. Ama biz akılcı davranıyoruz. Altı lider bir aradayız, akılcı politikalar üreteceğiz. O akılcı politikalarla yolumuza devam edeceğiz. Altı lider kader birliği yaptık, parti için değil, Türkiye için yaptık. Seçeceğimiz lider egosuna teslim olmayan bir lider olacak. Verdiği sözü tutacak, alt alta yazılan vaatlerin altına imzayı atacak, liderlere karşı o yükümlülüğü yerine getirecek ve bunu kamuoyuna deklere edecek”

‘Bizde sürprizlere yer yok’

“Sürpriz bir aday çıkabilir mi” sorusunaysa Kılıçdaroğlu, “Yok hayır, sürprizlere yer yok. Akılcı politikalarla yola çıkmak lazım” yanıtını verdi.