HDP’li Beştaş’tan Akşener’e: Önemli olan Kürtlerin irade ve taleplerine saygı duymak

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Kürtlere söz söyletmeyiz” açıklamasını, “Önemli olan Kürtlerin iradesine ve taleplerine saygı duymak” diye yanıtladı.

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İYİ Parti lideri dünkü Ankara ziyaretinde şunları demişti: “Bu can bu bedende durdukça bu netlikte bir şey söyleyeyim bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler. Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz. Onlar canları pahasına bu devletin yanında durdular.”

‘Kürtleri ayrıştırmaya dönük bir beyan‘

+Gerçek’ten Seda Taşkın’a konuşan HDP’li Beştaş, Akşener’in açıklamalarının ‘seçim yatırımı’ olduğunu söyledi: “Bu söylemlere, bu hamasete Kürt halkının karnı tok. Kürtler bu zamana kadar sadece seçmen olarak görüldü, görülüyor. Talepleri, hakları, anayasal pozisyonları, dilleri söz konusu olduğunda ise herkes tek sıraya diziliyor. Bu açıklamayı tamamen seçimlere ve Kürtleri ayrıştırmaya dönük bir beyan olarak okuyorum.

Kürtlere laf söyletmemenin, Kürtlere kimseyi düşman ettirmemenin yolu, Kürtlerin taleplerinin kabulünden ve Kürtlerin iradesine saygı duymaktan geçer; Kürtlerin ne istediğini, neyin mücadelesini verdiklerini, neden bu kadar bedel ödediklerini bilmekten geçer.”

‘Eşit ve özgür yurttaşlık taleplerinin kabul edilmesi lazım’

‘Önemli olanın Kürtlere laf söyletmemek değil, Kürtlerin kimliğini, dilini, kültürünü tanımak’ olduğunu söyleyen Beştaş, ‘taleplerin anayasal güvenceye alınmasının önemli olduğunu’ belirtti: “Yapılması gereken, eşit ve özgür yurttaşlık taleplerinin kabul edilmesi, bunun için gerekli yasal ve anayasal düzenlemelerin yapılması ve Kürtlerin oy verdiği temsilcilere karşı kullanılan sözlerin düzeltilmesidir. Kürtler bu ayrıştırmaya izin vermez, bunlara da karnı toktur.”

MetroPOLL Araştırma’nın ağustos verilerine göre Kürt seçmenin yarısından fazlası HDP’ye oy atacağını söylüyor.

‘Kilit parti’

Genel seçimlere bir seneden az kaldı. Son dönemdeki anketlerde AKP ve MHP’deki oy kaybı dikkat çekiyor. Diğer yandan önceki seçimlerde partisinden daha yüksek oy alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da muhalefetin olası adayları karşısında geriye düştüğü görülüyor.

Muhalefet, adayını henüz açıklamasa da bazı anketlere göre, muhalefetin ‘temsilcisi’ konumuna gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan karşısındaki gücü artmış görünüyor. Ama Reuters’ın görüşüne başvurduğu dört anket şirketine göre bu oyların Meclis çoğunluğu ve cumhurbaşkanlığını alabilecek güçte olup olmadığını söylemek için erken.

Bazı uzmanlara göre muhalefetin iktidara gelebilmesi için HDP’nin seçimlerdeki gücünü kabul etmesi gerek.

Bunun yanında ‘altılı masa’nın önemli aktörlerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP için “Bizim olduğumuz masada olamazlar” demişti.

Milliyetçi muhalefet taban, Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığı karşısında özellikle ülkücü arka plandan gelen popülaritesi yüksek Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş’ı kamuoyu tartışmalarına konu ediyor.

MetroPOLL Araştırma yöneticisi Özer Sencar’sa, Yavaş’ın, anketlerde birinci çıksa dahi seçim döneminde Erdoğan karşısında kolayca yenileceğini öne sürmüştü: “Mansur Yavaş, Erdoğan’ın karşısına çıkarsa, Erdoğan onu çok kısa bir sürede perişan eder. Devletin tüm arşivleri Erdoğan’ın emrinde.”

İYİ Parti çevrelerinin seçimi HDP’siz de kazanabileceği kanısını da değerlendiren Sencar, şunları kaydetmişti: “Hiçbir şansları yok, hayal görmesinler. İYİ Partililerin ‘Biz HDP’yle masaya oturmayız’ demesi siyasi faciadır.”