HDP’li Oluç: Muhalefetle ortak adayda anlaşamazsak kendi adayımızı çıkarırız

HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, muhalefet partileriyle anlaşılmazsa ilk turda kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi.

Fotoğraf: HDP

Reuters’a konuşan Oluç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğindeki 20 yıllık AKP iktidarına son vermek için ortak bir aday konusunda müzakerelere açık olduklarını söyleyerek “Uzlaşamazsak ilk turda kendi adayımızı sunarız” dedi.

HDP’li vekil, konuşmasının devamında şunları anlattı: “On ay sonra hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidilecek Türkiye’de, muhalefet partileri iktidarı değiştirmekte birleşiyor ancak aday konusu ve HDP’yle ilişki, tartışma konusu olmaya devam ediyor.”

Oluç milletvekili seçimlerinde ittifak arayışında olmayacaklarını vurguladı.