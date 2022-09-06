Kılıçdaroğlu’na göre Gürsel Tekin’in HDP açıklaması ‘haddini aştı’

ALTAN SANCAR

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir televizyon programında HDP’ye bakanlık verilebileceğini söylemişti. CHP kaynaklarına göre partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekin’in açıklamalarının ‘haddini aştığını’ düşünüyor.

Öte yandan Giresun’da kanaat önderleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, altılı masa ve HDP’ye ilişkin soruya verdiği yanıtta kutuplaşmanın sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Ne demişti?

CHP’li Tekin, katıldığı bir televizyon programında, “Bugün mesela TBMM başkanvekili HDP’li. HDP’li başkana el kaldırıyor muyuz, ‘Sayın başkanım, söz hakkı istiyorum’ diye. Bunu kabul edeceksiniz ama bu ülkeyi yönetmek için… E o zaman seçime sokmayın kardeşim. O zaman millet iradesi nerede kaldı” demiş, sunucunun, “Siz diyorsunuz ki HDP’ye bakanlık verilebilir” sözü üzerine, “Elbette verilebilir; seçime hak kazanmış bir parti” yanıtını vermişti.

Akşener’den tepki

Ankara’da partisinin il başkanlarıyla bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’se Tekin’in açıklamalarına tepki göstererek, HDP için “Bizim olduğumuz masada olamazlar” demişti.

CHP’li kaynaklardan edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, Tekin’in açıklamalarının ‘haddini aştığını’ düşünüyor. Diken’e bilgi veren CHP’li bir kurmayın aktardığına göre Kılıçdaroğlu parti politikalarına ilişkin açıklamaların yetkili isimlerden gelmesini istiyor. Bu isteğini partililere de ileten Kılıçdaroğlu, Tekin’in sözlerine bu nedenle tepki duyuyor.

‘Genel başkanı şaşırttı’

CHP’li isme göre, altılı masada dahi bakanlıklara getirilecek isimler konuşulmamışken bu açıklama Kılıçdaroğlu’nu sinirlendirdi. HDP’ye bakış açılarının tüm siyasi partilerle aynı olduğunu söyleyen kaynak, şunları söyledi: “Masada olmayan bir parti için, üstelik genel başkan uyarmışken açıklama yapılması genel başkanı şaşırttı. Kaldı ki böyle bir şey zaten yok. Genel başkan Gürsel beyin sözlerinin haddini aştığını düşünüyor. Bunca emekle iktidara doğru giderken parti politikalarına dair açıklamalar sadece yetkili ağızlardan yapılmalı. Kaldı ki genel başkanımız da bu konuda çok net bir talebini iletmişti.”

Kapalı toplantıda HDP sorusuna cevap

Öte yandan partisinin grup toplantısı için Giresun’da bulunan Kılıçdaroğlu da altılı masada HDP’nin olup olmadığına dair bir soruyu yanıtladı.

Muhtarlar, meslek grupları, meslek örgütleri ve köylülerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, HDP ve altılı masaya dair soruya HDP’nin masada olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Bizler altılı masadaki liderler olarak aynı hedefleri istiyoruz, aynı görüşteyiz. Altılı masadaki liderler aynı çerçevede hareket ediyor. HDP masada var mı? HDP masanın tavanında, altına varmış… Bunların hepsi hikâye. Evet, HDP bir partidir ve Meclis’tedir. Sırası gelince HDP’li isim Meclis’i yönetir ve yönettiği zaman da her birimiz o isim izin vermeden konuşmayız. Onun izin vermesi gerekir. Bildiğimiz tüm demokratik standartlar Türkiye’de de vardır. HDP ayrı bir partidir ve ayrı bir ittifak kurmak istiyorlar.

Altılı masayı nasıl karalayabiliriz diye düşünüyorlar. Benden dinleyin, diğer parti liderlerinden dinleyin. Bizler aynı şeyleri söylüyoruz, farklı tellerden çalmıyoruz.

Artık kamplaşmaktan vazgeçelim, kavgadan bıktık. Bu toplumun helalleşmesi ve kucaklaşması lazım. O onu dedi, bu bunu dedi, şunu yaptı, bunu yaptı gibi konuları geçelim. Bizde komşu komşunun külüne muhtaçtı, şimdi komşunun kimliğini soruyoruz. Sizden tek isteğim, alışkanlıklarımıza geri dönelim.”