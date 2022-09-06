Akşener’den ‘HDP’ye bakanlık’ çıkışı: Onların oldukları masada biz olmayız

CHP’li Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebilir” sözlerinin üzerine partililerinin tepkilerine destek veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP’nin olduğu bir masada yer almayacaklarını söyledi.

Fotoğraf: AA

CHP’li Tekin, katıldığı bir televizyon programında, “Bugün mesela TBMM başkanvekili HDP’li. HDP’li başkana el kaldırıyor muyuz, ‘Sayın başkanım, söz hakkı istiyorum’ diye. Bunu kabul edeceksiniz; ama bu ülkeyi yönetmek için… E o zaman seçime sokmayın kardeşim. O zaman millet iradesi nerede kaldı” demiş, sunucunun, “Siz diyorsunuz ki HDP’ye bakanlık verilebilir” sözü üzerine, “Elbette verilebilir; seçime hak kazanmış bir parti” yanıtını vermişti.

Tekin’in bu sözleri, İYİ Partililerce hedef alınmış, art arda paylaşılan mesajlarda Tekin, ‘HDP’yi normalleştirmek’le suçlanıp üstü kapalı ittifaktan çekilme tehditleri yöneltilmişti.

Kılıçdaroğlu: Yok öyle bir şey

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldığı bir TV programında Tekin’in sözleriyle ilgili, “Hayır yok böyle bir şey. Burada önemli olan altı liderin Türkiye’nin sorunlarıyla ilgili karar alması ve kamuoyuna duyurması. Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız.. Burada önemli olan altı liderin karar almaları. Ve aldıkları kararları kapı arkasında değil kamuoyu önünde duyurmaları” demişti.

Beştaş: Ortak adayın kabinesinde yer almayacaklar

Açıklamalar sonrasında İYİ Partililer HDP’yi de hedef alınca HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş’tan yanıt gelmişti: “HDP’nin kimseyle bakanlık pazarlığına girmediği ve açıkladığı ilkeleri dışında bir yaklaşımı olmadığı nettir. Ama muhalif görünümlü sorumsuz milliyetçilerden toplumu birleştirici, demokrat, emekten ve özgürlükten yana bir politika beklenemeyeceğine göre kendilerinin de ortak adayın kabinesinde kesinlikle yer almayacaklarını öngörebiliriz.”

Akşener: HDP varsa biz olmayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Yaklaşık beş saat süren toplantıda il il seçim hazırlıkları ve stratejileri değerlendirildi, bundan sonra atılabilecek adımlar masaya yatırıldı.

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre il başkanlarının konuşmasının ardından söz alan Akşener “HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı” dedi.