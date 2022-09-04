CHP’li Tekin’den ‘HDP eleştirileri’ne: Yasal partileri kafamıza göre lanetleyemeyiz

HDP’den ‘diğer her parti gibi bakan çıkabileceğini’ söylediği için AKP’liler ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından eleştirilen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Yasal olarak faaliyet gösteren partileri kafamıza göre lanetleyemeyiz, cüzzamlı muamelesi yapamayız. 7 milyona yakın vatandaşımız oy veriyorsa saygı duyacağız” dedi.

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Tekin, bugün Tv100’de katıldığı bir programda HDP’den ‘anayasaya göre seçime hak kazanmış herhangi parti gibi bakan çıkabileceğini’ söylemişti.

CHP’li vekilin bu açıklamasına AKP’li sosyal medya hesapları ve Özdağ’dan tepki geldi.

Zafer Partisi genel başkanı Twitter üzerinden şunları yazdı: “Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Enerji, Milli Eğitim olabilir mi? Buna Gürsel Tekin ‘Kesinlikle olmaz’ diyecektir. Peki, bu bakanlıkları emanet etmeyi reddettiğin HDP’ye neden bakanlık vermeyi düşünüyorsunuz?”

Gürsel’se eski Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Melih Gökçek’in büyük harflerle yazdığı tepki tweet’ini alıntılayarak şunları dedi: “Sayın Gökçek, bu ülkede HDP’liler bakan oldu. Onaylayan da Erdoğan‘dı. O dönem polisi PKK’ya mı verdiniz, hakim ve savcıları eğitime Kandil’e mi yolladınız? İşinize gelince öyle devir değişince böyle bir anlayış olmaz. Türkiye’de anayasa var. Bu anayasaya göre hareket edilecek.”

AKP’nin teklifiyle 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası kurulan seçim hükümetinde yer alan HDP’li bakanlar Müslüm Doğan ve Ali Haydar Konca 25 gün sonra istifa etmişti.

‘HDP yasal faaliyet gösteren partidir AKP hangi hakka sahipse ona da sahiptir’

CHP’li vekil daha sonra Özdağ’ı etiketleyerek şunları dedi: “Sn. Ümit Özdağ partisini neye göre kurdu? Anayasa ve yasalara göre. Neye göre milletvekili oldu? Anayasa ve yasalara göre. Millet oyunu kullanır, milletvekili de olur, bakan da olur. HDP için de aynısı geçerlidir. Kimse anayasal, demokratik düzenin üstünde değildir. Siyasi partiler demokratik düzenin ayrılmaz parçasıdır. Siyasi partiler arasında düşünce farklılığı olması da normal. Ama yasal olarak faaliyet gösteren partileri kafamıza göre lanetleyemeyiz, cüzzamlı muamelesi yapamayız. 7 milyona yakın vatandaşımız oy veriyorsa saygı duyacağız.

Bu ülkede esas olan anayasayı ve demokrasiyi savunmak. AKP’nin sabahtan akşama değişen fikirlerine göre birilerini önce övüp sonra gömemeyiz. Esad dün kardeşim, bugün düşman yarın belli değil. HDP dün çözüm ortağı bugün terörist. Böyle anlayış olmaz. Bizim ilkelerimiz var. İlkemiz nedir? Laik, demokratik, sosyal hukuk devletine sadakat. Bu ne demek? Kanun önünde eşitlik ilkesi var, masumiyet karinesi var, adil yargılanma hakkı var. Temel haklara saygı göstereceğiz. HDP yasal faaliyet gösteren partidir AKP hangi hakka sahipse ona da sahiptir.

‘Terörist bir tanım değil, eğer mahkeme kararı yoksa hakaret ve iftira’

Terörist bir tanım değil, eğer mahkeme kararı yoksa hakaret ve iftira. Bugün HDP’li Nimetullah Erdoğmuş TBMM başkan vekili. AKP milletvekilleri de ‘Sayın başkan’ diyor söz istiyor. Meclisi teröristler mi yönetiyor? Böyle saçma sapan bir mantık mı olur?

Demokrasi dinozor önünde fotoğraf çektirmekten biraz daha fazla şey istiyor. Demokrasi öyle bir nimettir ki 6 milyar dolarlık jelibon rezervinden kıymetlidir. O nimete sahip çıkmak, anayasa ve demokrasinin temel niteliklerine sahip çıkmakla mümkün.

‘Zor durumda kaldığımızda aradığımız adalet ve hukuku her zaman koruyacağız‘

Dün Melih Gökçek partisi kapatıldığında demokrasi diyordu. Gemerek’ten gelen kararla kongre engellendiğinde başkaları da demokrasi istiyordu. Zor durumda kaldığımızda aradığımız adalet ve hukuku her zaman koruyacağız.

Siz de kendinize şunu sorun: Demirtaş’ı hapse attılar. Bu ülke daha özgür, daha mutlu, daha umutlu bir ülke mi oldu? Dün federasyonu tartışabiliriz diyenler bugün HDP kapatılsın diye tempo tutuyor? Türkiye ne kazandı? Bir kaç tane adam kendi düzenlerine devam edecek, dinozor heykeli koyup para dağıtacak, döviz garantili sözleşmelerle keselerini dolduracak diye bu ülkenin insanlarını birbirine düşman edip, düşmanlıktan, kandan, gözyaşından besleniyor. Olan 83 milyon vatandaşımıza oluyor.

‘Dün Demirtaş’ı hapse atan canavar bugün Gülşen’i yutuyor‘

Hukuka, demokrasiye, haklarımıza sahip çıkmazsak dün Demirtaş’ı hapse atan canavar bugün Gülşen’i yutuyor, gençleri attıkları tweet yüzünden mahkeme kapılarında süründürüp, 8 Mart’ta “ritmik şekilde zıpladığı” için kadınları gözaltına alıyor.

Onu, bunu, Özdağ veya Demirtaş‘ı sevmeme, oy vermeme, desteklememe hakkımız var. Haksız suçlamalarla iftira atıp, özgürlükleri ve haklarını gasp etme hakkımız yok. Demokrasi budur. En büyük nimettir. Ona korumayanlar da canavarların elinde yem olurlar.”