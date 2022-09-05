‘Bakanlık’ tepkilerine yanıt veren HDP’li Beştaş’tan ‘aday’ ve ‘kabine’ hatırlatması

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in HDP’den ‘diğer her parti gibi bakan çıkabileceğini’ söylemesi üzerine AKP, Zafer Partisi ve İYİ Parti’lilerce eleştirilmesi sonrası HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş’tan açıklama geldi: “HDP’nin kimseyle bakanlık pazarlığına girmediği ve açıkladığı ilkeleri dışında bir yaklaşımı olmadığı nettir. Ama muhalif görünümlü sorumsuz milliyetçilerden toplumu birleştirici, demokrat, emekten ve özgürlükten yana bir politika beklenemeyeceğine göre kendilerinin de ortak adayın kabinesinde kesinlikle yer almayacaklarını öngörebiliriz.”

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Tekin, pazar Tv100’de katıldığı bir programda HDP’den ‘anayasaya göre seçime hak kazanmış herhangi parti gibi bakan çıkabileceğini’ söylemişti.

AKP ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Tekin’e çıkışırken İYİ Parti’li vekiller Twitter’dan paylaştıkları art arda mesajlarla CHP’li Tekin’i ‘HDP’yi normalleştirmek’le suçladı. Bazı milletvekilleri Tekin’e “Hadsiz” derken, bu söylemlerini ittifaktan ayrılma gerekçesi olarak saydı.

CHP’li vekil, aynı gün eleştirilere şöyle cevap vermişti: “Yasal olarak faaliyet gösteren partileri kafamıza göre lanetleyemeyiz, cüzzamlı muamelesi yapamayız. 7 milyona yakın vatandaşımız oy veriyorsa saygı duyacağız.”

‘Anlaşılıyor ki, ortak adayın kim olacağıyla beraber, kimlerin kabinede olacağı da önemli’

Twitter hesabı üzerinden ‘HDP’nin kimseyle bakanlık pazarlığına girmediği ve açıkladığı ilkeleri dışında bir yaklaşımı olmadığının net olduğunu’ söyleyen HDP’li Beştaş, şunları yazdı: “Buna rağmen, yapay tartışmalarla ve çirkin bir üslupla HDP’lileri aşağılamaya çalışanlardan, toplumu nasıl kucaklayıp ülkeyi nasıl yöneteceklerini de duymak isteriz. HDP de her parti kadar meşrudur, halkın desteğini almayı başarırsa devleti yönetebilecek kapasitededir, buna hakkı da vardır.

Ama muhalif görünümlü sorumsuz milliyetçilerden toplumu birleştirici, demokrat, emekten ve özgürlükten yana bir politika beklenemeyeceğine göre kendilerinin de ortak adayın kabinesinde kesinlikle yer almayacaklarını öngörebiliriz. Zaten kendileri de ‘ilkeli’ davranırlarsa HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuğuna oturmayı kabul etmeyeceklerdir. Bu durumda anlaşılıyor ki, ortak adayın kim olacağıyla beraber, kimlerin kabinede olacağı da önemlidir.

Eğer ortak aday gibi bir niyet yoksa ve ‘Biz 6’lı masa olarak kimsenin desteğini istemiyoruz’ denilecekse HDP’liler de kendi yollarını çizerler. HDP’de çare tükenmez, merak etmeyin. Herkes lafının önünü arkasını ölçüp, siyasetçi sorumluluğuyla konuşsa daha hayırlı olur. Biz değişimden yanayız derken sakın yanlış anlaşılmasın. Kötü milliyetçilerin yerine iyi milliyetçilerin gelmesi değildir, değişim. Otoriter faşizmin yerine demokrasinin inşasından söz ediyoruz. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz ve mutlaka kazanacağız.”