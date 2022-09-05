‘HDP’ye bakanlık verilebilir’ diyen CHP’li Tekin, İYİ Partililerin hedefinde

“HDP’ye bakanlık verilebilir” diyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İYİ Partililerce hedef alındı. Art arda paylaşılan mesajlarda Tekin, ‘HDP’yi normalleştirmek’le suçlandı ve üstü kapalı ittifaktan çekilme tehditleri yöneltildi.

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir televizyon programında, “Bugün mesela TBMM başkanvekili HDP’li. HDP’li başkana el kaldırıyor muyuz, ‘Sayın başkanım, söz hakkı istiyorum’ diye. Bunu kabul edeceksiniz; ama bu ülkeyi yönetmek için… E o zaman seçime sokmayın kardeşim. O zaman millet iradesi nerede kaldı” demiş, sunucunun, “Siz diyorsunuz ki HDP’ye bakanlık verilebilir” sözü üzerine, “Elbette verilebilir; seçime hak kazanmış bir parti” yanıtını vermişti.

Bunun üzerine İYİ Partililer Twitter’dan paylaştıkları art arda mesajlarla CHP’li Tekin’i ‘HDP’yi normalleştirmek’le suçladı. Bazı milletvekilleri Tekin’e “Hadsiz” derken, bu söylemlerini ittifaktan ayrılma gerekçesi olarak saydı.

İYİ Partililerin Tekin’i hedef alan mesajları şöyle:

*İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın: HDP, millet ittifakının ve altılı masanın bir parçası değildir, olmayacaktır! İYİ Parti’nin olduğu yerde HDP olmaz, HDP’nin olduğu yerde İYİ Parti olmaz, olmayacaktır! Asılsız varsayımlar ve sorumsuz beyanlar, millet ittifakı ruhunu zedeler ve sadece rakip ittifaka hizmet eder! Genel başkanımız sayın Meral Akşener’in defalarca ifade ettiği gibi; İYİ Parti, HDP’yi PKK terör örgütünün yanında konumlandırmaktadır. Partimizin görüşü nettir! PKK ile arasına mesafe koyamayan HDP’yi normalleştirme çabası ve HDP’ye bakanlık verme söylemi asla kabul edilemez!

*İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu: İYİ Parti’nin hassasiyetlerine, genel başkanımızın “Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız” beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız. Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: PKK’ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır.

‘Kimse hatır beklemesin’

*İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan: Kimse kırk yıl hatır beklemesin, biz o kahveyi yalnız içtik.

*İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral: HDP terörle arasına mesafe koyamamış bir siyasi partidir. Hakkında bir kapatma davası olduğu için de hukuken ‘şüphelidir’. Yeri de PKK’nın yanıdır. Bu tabloda İYİ Parti’nin olduğu yerde HDP olamaz. HDP asla bütün Kürt kardeşlerimizi temsil etmemektedir. İYİ Parti, AK Parti ve HDP arasında sıkışmış Kürt seçmenin oylarına taliptir. ‘Hep birlikte Türk milletiyiz’ şiarıyla İYİ Parti’nin olduğu yerde Kürt kardeşlerimiz vardır. Edirne’den Hakkari’ye kadar bütün ‘Türkiye coğrafyası’ bizim için birdir ayrılmazdır. Bu böyle bilinmelidir.

*İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk: Sayın Tekin altılı masa hakkında görüş beyan etmek, haddi aşmak olduğu kadar, büyük saygısızlıktır. HDP gibi, bölücü bir yapıya ulufe dağıtmayı, siyaset yapmak mı zannediyorsunuz? Kimin namı hesabına çalışıyorsun? Millet ittifakı hesabına olmadığı açık!

*İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi (CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu etiketleyerek): Türk milletine düşman olan herkes bizim de düşmanımızdır. İYİ Parti terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olamaz… Gürsel Tekin ve türevleri haddini bilecek.

*İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan: Gürsel Tekin’in ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Hadsiz söylemi art niyetlidir. İYİ Parti’nin ilkelerini kimse görmezden gelemez. Terör örgütünün olduğu yerde olmadık, olmayacağız da… Kafana göre kime neyi veriyorsun?

*İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar: Tekin mi? Tekinsiz misiniz? Nesiniz bilmem ama ağzınızdan çıkanı kulağınızın duymadığı ortada. İYİ Partinin kırmızı çizgisi bellidir.

*İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş: İYİ Parti’yi vatansızlarla, devlet millet düşmanlarıyla aynı cümlede zikretmek kimsenin hakkı da değildir, haddi de değildir! Genel başkanımızın dediği gibi “Biz terör örgütlerinin gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.”