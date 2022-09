İYİ Parti’nin hedefindeki Tekin: Mevsimlik siyasetçi değilim, saygımdan susuyorum

“HDP’ye bakanlık verilebilir” sözleri nedeniyle İYİ Partililerce hedef alınarak ‘hadsizlikle’ suçlanan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’den yeni açıklama geldi.

“Ben mevsimlik bir siyasetçi falan değilim. Güne, zamana göre bir insan değilim” diyen Tekin, şöyle tepki gösterdi: “Ne demek had bildirmek! Bana tek had bildirecek insan var, CHP’nin kurumsal genel başkanıdır.”

Fotoğraf: AA

Tekin, pazar Tv100’de katıldığı bir programda HDP’den ‘anayasaya göre seçime hak kazanmış herhangi parti gibi bakan çıkabileceğini’ söylemişti.

Daha sonra İYİ Partili vekiller Twitter’dan paylaştıkları mesajlarla CHP’li Tekin’i ‘HDP’yi normalleştirmek’le suçlamıştı. Bazı milletvekilleri Tekin’e “Hadsiz” derken, bu söylemlerini ittifaktan ayrılma gerekçesi saymıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’se Tekin’in partisinin görüşlerini ilettiğini savunmuştu.

Tartışmaların ardından Diken’in duyurduğu haberde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Tekin’in açıklamalarının ‘maksadını aştığını’ düşündüğü belirtilmişti.

Dün akşam bir kez daha televizyona çıkan Tekin, İYİ Partililerin çıkışlarına tepki gösterdi. Sadece genel başkanının kendisine had bildirebileceğini kaydeden Tekin, konuyu kapattığını söyledi.

Tekin’in konu hakkında öne çıkan sözleri şöyle:

*Ben mevsimlik bir siyasetçi falan değilim. Güne, zamana göre bir insan değilim. Bir siyasi parti anayasal olarak görevini yapıyorsa “Şu parti hak ediyor, bu parti hak etmez” diyemem. AK Parti’nin tepki göstermesini anlıyorum ama İYİ Partili arkadaşlarımızın tepkisini anlamakta zorluk çekiyorum. Ben bakanlık dağıtan bir makam mevki değilim, cumhurbaşkanı adayı değilim, altılı masanın sözcüsü değilim. Benim bireysel düşüncemi kilitleyecek bir tek babayiğit yoktur.

*Ben bir başka partinin insanlarının bana had bildirmesini şiddetle reddediyorum. Sayın genel başkanıma, Sayın Akşener’e saygımdan dolayı sesimi çıkarmıyorum. Ne demek had bildirmek! Bana tek had bildirecek insan var, CHP’nin kurumsal genel başkanıdır.

*Eğer bütün sorununuz milyonlarca seçmeni enfekte edip ‘cumhur ittifakı’na oraya buraya sevketmekse bu başka bir şey. Ama insanların duygularını incitmeyin, yazıktır, günahtır. Ben bu lafları kaldıracak bir insan değilim ama sayın genel başkanıma ve sayın Akşener’e saygımdan dolayı bu işi kapatmak istiyorum.