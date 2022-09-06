Akşener: Gürsel Tekin, partisinin görüşlerini iletiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP’den ‘diğer her parti gibi bakan çıkabileceğini’ söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in partisinin görüşlerini ilettiğini söyledi.

Diken’e konuşan CHP kaynakları Tekin’in parti politikalarını açıklamada yetkili biri olmadığını söylemişti.

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Tekin, pazar Tv100’de katıldığı bir programda HDP’den ‘anayasaya göre seçime hak kazanmış herhangi parti gibi bakan çıkabileceğini’ söylemişti.

AKP ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Tekin’e çıkışırken İYİ Parti’li vekiller Twitter’dan paylaştıkları art arda mesajlarla CHP’li Tekin’i ‘HDP’yi normalleştirmek’le suçladı. Bazı milletvekilleri Tekin’e “Hadsiz” derken, bu söylemlerini ittifaktan ayrılma gerekçesi olarak saymıştı.

CHP’li vekil, aynı gün eleştirilere şöyle cevap vermişti: “Yasal olarak faaliyet gösteren partileri kafamıza göre lanetleyemeyiz, cüzzamlı muamelesi yapamayız. 7 milyona yakın vatandaşımız oy veriyorsa saygı duyacağız.”

Ankara’da partisinin il başkanlarıyla bir araya gelen Akşener’se Tekin’in açıklamalarına tepki göstererek, HDP için “Bizim olduğumuz masada olamazlar” demişti.

Diken’in CHP’li kaynaklardan edindiği bilgilere göreyse Kılıçdaroğlu, Tekin’in açıklamalarının ‘maksadını aştığını’ düşünüyor. CHP’li bir kurmayın aktardığına göre Kılıçdaroğlu parti politikalarına ilişkin açıklamaların yetkili isimlerden gelmesini istiyor. Bu isteğini partililere de ileten Kılıçdaroğlu, Tekin’in sözlerine bu nedenle tepki duyuyor.

”Cumhur ittifakı’ bizi HDP’yle terbiye etmeye çalışıyor’

Bugün Yeniçağ TV’ye konuk olan Akşener, şunları dedi: “Sayın Gürsel Tekin çok tecrübeli kilit taşlarından birisidir. Böyle bir cümle kurduğuna göre, kanaat belirttiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir. Şimdi biz o masada İYİ Parti olarak hiçbir partinin başka siyasi partilerle nasıl ilişkiler kuracağına dair nasıl ilişkiler kuracağına dair dayatmaya girmedik. İlişki de demeyelim iletişim diyelim, her hangi bir dayatmada bulunmadık. Bu ilişkilere saygı duyduk. Bizim de diğer siyasi partilerle olan iletişimize herkes saygı duymak zorunda.

Bakın Türkiye’de uzunca bir zamandır bizi ‘cumhur ittifakı’ bileşenleri ve o onların taraftarı HDP’yle terbiye etmeye çalışıyor. Bu kelimeyi özel olarak seçtim. Bu arada da kendini HDP’nin de üzerinde patron gibi gören, muhalif takımın içinde onlar da bizi HDP ile terbiye etmeye çalışıyor. Onlar HDP’nin üstünde etkileyici tavır gibi. Bütün bunların içinde çok üzüldüğümüz bir şey oluyor; sonuçta bu terbiye etme metodunun Kürtlere dair bir sövgüye döndüğünü gördük. Ben gittiğim her yerde birey olarak terbiye edilmeye, ona yönelik organize edilmiş insanlarla karşılaştığımda söylediğim bir şey var. Ne yaparsanız yapın ben Kürtlere sövmeyeceğim, onları incitmeyeceğim.”