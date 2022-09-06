HDP’li Oluç’tan Akşener’e ‘olgunluk’ vurgusu: İkinci turda kara kara düşünürler

HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “HDP’nin olduğu masada olmayız” sözlerine ilişkin “Seçim ikinci tura kalırsa ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başlarlar. O yüzden diyorum ki herkes ettiği lafın sorumluluğunu iyi hesaplasın” dedi.

Fotoğraf: HDP

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, HDP’den ‘diğer her parti gibi bakan çıkabileceğini’ söylemesi üzerine başlayan tartışma devam ediyor.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Oluç, partisinin ‘zaten bakanlık gibi bir talebi olmadığını’ söyledi:

“Bu bizim dışımızda başlamış bir tartışma, Gürsel Tekin’in kendi görüşlerini açıklamasıyla. Ve bizim içinde olduğumuz bir tartışma olarak devam etmemiş vaziyette. Bu konjonktürde böyle bir talepte bulunmamışız. Çok net.”

Akşener’in sözlerine değinen Oluç, şunları söyledi: “Bu lafları biraz sakin, olgunlukla düşünerek söylemek lazım. Biz Meclis’teyiz, siz Meclis’ten çekilecek misiniz o zaman biz Meclis’teyiz diye? Seçim ikinci tura kalırsa, ki kalır bu durumda, ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başlarlar. Çünkü ikinci turda HDP oyuna ihtiyaç duyulacağı için kapılar aşındırılmaya başlar.

O yüzden diyorum ki, herkes ettiği lafın sorumluluğunu, önünü arkasını düşünsün, iyi hesap etsin. Öyle gündelik öfkelerle bu kadar ciddi seçime giderken sorumsuzca laflar etmesin. En son cumhurbaşkanlığı seçimindeki hırslardan dolayı ne hale geldiğimizi görüyoruz değil mi? İsim vermek istemiyorum ama muhalefet içinde iktidarın ikbal avcılığına soyunmuş olan kişiler olduğunu biliyoruz.”

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı halinde tutumlarının ne olacağına ilişkin soru üzerine de Oluç, “Kılıçdaroğlu, çok saygıdeğer bir kişiliktir. Ama bir şey demem doğru olmaz. Önceden bunu tartışarak altılı masaya da bir yol haritası çizmeyiz” dedi.