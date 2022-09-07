İYİ Parti’den Yarkadaş’ın ‘ihale’ sözlerine ‘iftira’ gerekçesiyle suç duyurusu

İYİ Parti, partinin HDP tutumunu belediyeler üzerinden eleştiren gazeteci Barış Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, HDP’den ‘diğer her parti gibi bakan çıkabileceğini’ söylemesi üzerine başlayan tartışma devam ediyor.

AKP ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Tekin’e çıkışırken İYİ Parti’li vekiller Twitter’dan paylaştıkları art arda mesajlarla CHP’li Tekin’i ‘HDP’yi normalleştirmek’le suçlamıştı. Bazı milletvekilleri Tekin’e “Hadsiz” derken, bu söylemlerini ittifaktan ayrılma gerekçesi olarak saymıştı.

Ankara’da partisinin il başkanlarıyla bir araya gelen Akşener’se Tekin’in açıklamalarına tepki göstererek, HDP için “Bizim olduğumuz masada olamazlar” demişti.

Yarkadaş, tv100’de katıldığı programda bazı belediyelerin HDP’nin desteğiyle kazanıldığına dikkat çekerek şunları demişti: “HDP’nin verdiği oyla kazanılan belediyelerden İYİ Partililer ihaleler aldılar, tek tek biliyorum, konuşturmasınlar beni… HDP’lilerin verdiği oylarla belediye başkanları seçilecek, orada daire başkanlarınız genel müdürleriniz olacak ihaleler alınacak ondan sonra da diyeceksiniz ki ‘biz HDP’yi meşru saymıyoruz’ Saymıyorsan kardeşim o zaman HDP’nin katkılarıyla kazanılan belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin. Bu nasıl bir siyasi tavırdır. Kardeşim, HDP’lilerin oylarıyla seçilen belediyelerde daire başkanlıklarını, genel müdürlükleri kabul ediyorsanız, orada dağıtılan ihalelerden eşleriniz, dostlarınız, akrabalarınız ihaleler alıyorsa burada bir sorun yok da HDP’li bakan olunca mı sorun oluyor?”

ANKA’nın haberine göre İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Yarkadaş hakkında ‘iftira’ suçundan soruşturma açılması istemiyle İstanbul başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.