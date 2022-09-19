Anket: Kürtlerde AKP’nin oyu eridi, HDP yüzde 50’yi aştı

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre son altı ayda Kürt seçmende HDP’nin oyu yüzde 50’yi aşarken AKP’nin oyu yarıya indi.

Fotoğraf: Reuters

Şirketin Twitter hesabından paylaşılan araştırmaya göre HDP’nin oyu martta yüzde 35 olarak kaydedilirken ağustosta yüzde 51,7 oldu.

Martta yüzde 20’yle başlayan AKP’yse ağustosta yüzde 10 olarak ölçüldü.

Araştırmaya göre ağustos itibariyle Kürt seçmende kararsızlar yüzde 15,6’yla ikinci olurken CHP yüzde 12,8’le üçüncü. Diğer partileri seçenler yüzde 6,4 olarak kaydedilirken İYİ Parti’nin oyu yüzde 2,6.

‘Kilit parti’

Genel seçimlere bir seneden az kaldı. Son dönemdeki anketlerde AKP ve MHP’deki oy kaybı dikkat çekiyor. Diğer yandan önceki seçimlerde partisinden daha yüksek oy alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da muhalefetin olası adayları karşısında geriye düştüğü görülüyor.

Muhalefet, adayını henüz açıklamasa da bazı anketlere göre, muhalefetin ‘temsilcisi’ konumuna gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan karşısındaki gücü artmış görünüyor. Ama Reuters’ın görüşüne başvurduğu dört anket şirketine göre bu oyların Meclis çoğunluğu ve cumhurbaşkanlığını alabilecek güçte olup olmadığını söylemek için erken.

Bazı uzmanlara göre muhalefetin iktidara gelebilmesi için HDP’nin seçimlerdeki gücünü kabul etmesi gerek.

Bunun yanında ‘altılı masa’nın önemli aktörlerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP için “Bizim olduğumuz masada olamazlar” demişti.

Milliyetçi muhalefet taban, Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığı karşısında özellikle ülkücü arka plandan gelen popülaritesi yüksek Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş’ı kamuoyu tartışmalarına konu ediyor.

MetroPOLL Araştırma yöneticisi Özer Sencar’sa, Yavaş’ın, anketlerde birinci çıksa dahi seçim döneminde Erdoğan karşısında kolayca yenileceğini öne sürmüştü: “Mansur Yavaş, Erdoğan’ın karşısına çıkarsa, Erdoğan onu çok kısa bir sürede perişan eder. Devletin tüm arşivleri Erdoğan’ın emrinde.”

İYİ Parti çevrelerinin seçimi HDP’siz de kazanabileceği kanısını da değerlendiren Sencar, şunları kaydetmişti: “Hiçbir şansları yok, hayal görmesinler. İYİ Partililerin ‘Biz HDP’yle masaya oturmayız’ demesi siyasi faciadır.”