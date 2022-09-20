LGBTİ+ karşıtları ‘eşcinsel imam’ın konferansını hedef aldı: Sponsor markalar için boykot çağrısı

Avrupa’da ‘eşcinsel imam’ olarak bilinen Dr. Ludovic Mohamad Zahed’in İstanbul’da konferans verecek olmasına LGBTİ+ karşı gruplar tepki gösterdi. Hatta konferansa sponsor olan markalar için de boykot çağrısı yapıldı.

Fotoğraf: Brand Week İstanbul

7-11 Kasım tarihlerindeki konferansı Brand Week İstanbul düzenliyor. Konferansın kurumsal sponsorları Bayer ve Garanti BBVA. Ana medya sponsorlarıysa Bloomberg HT, Habertürk ve Show TV.

Cezayir asıllı Fransız bir imam olan Dr. Zahed, Avrupa’nın ilk “Ne olursan ol gel” düşüncesini benimseyen camisini ve Fransa’daki Müslüman LGBT’lere güvenli alan sağlamayı amaçlayan HM2F’i (Muslim Homosexuals of France) kurmuştur. ​#BrandWeek2022 #mediacat pic.twitter.com/nIq9nb4Gsb — Brand Week Istanbul (@brandweekist) September 15, 2022

LGBTİ+ karşıtları bu konferansa sponsor olan markaların ekran görüntülerini sosyal medyada paylaşarak boykota çağırdı.

Hedefe konan markalardan bazıları

Mohamed Zahed kimdir?

Ludovic-Mohamad Zahed 1977’de Cezayir’de doğdu. Ailesi Zahed bir yaşındayken Fransa’ya göç etti. Daha sonra tekrar Cezayir’e döndü. Gençlik yıllarında kısa süreliğine selefi harekete dahil oldu. Gençlik yıllarının sonundaysa selefiliği ve İslamı reddederek Budizm inancını seçti.

Zahed Fransa’nın Eşcinsel Müslümanları (HM2F) ve Fransa’nın İlerici Müslümanları’nın (MPF) kurucusu. Aynı zamanda kapsayıcı uluslararası ağ (IniMuslim) ve dinler arası LGBT+ ağının (Gin-Ssogie) kurucu üyesi ve klinik araştırma koordinatörü.

Paris’te LGBTİ+ bireylerin de gittiği bir cami açtı. Bu, ülkedeki diğer müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Zahed 2011’de Güney Amerikalı bir erkekle resmi olarak evlendi.

2014’te de müslüman olan iki İranlı kadını, İsveç’te dini bir törenle evlendirdi.