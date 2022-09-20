Çankaya Belediyesi’nden ilkokul öğrencilerine ücretsiz öğle yemeği

Ankara’nın CHP’li Çankaya Belediyesi, tüm eğitim öğretim yılı boyunca her gün 3 bin ilkokul öğrencisine ücretsiz öğle yemeği dağıtımına başladı.

Fotoğraf: ANKA

CHP ve TİP, beslenme yetersizliği yaşayan okul çağındaki çocukların sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşımıştı.

ANKA’nın haberine göre Çankaya Belediyesi de bu kapsamdaki projesini başlattı. İlk etapta dar gelirli yurttaşların yaşadığı mahallelerdeki okullar seçilirken eğitim öğretimin başladığı ikinci hafta itibariyle öğrencilerin sıcak yemekleri her öğlen sıralarına bırakılıyor.

Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen, şunları dedi: “Artık velilerimiz çocuğunun beslenme çantasına ne koyacağım diye düşünmeyecek. Aile ekonomisine çok büyük katkıda bulunmuş olacağız. Pandeminin ardından geçtiğimiz yıl tüm üniversite öğrencilerimize yemekhanelerimizi açmıştık. Şimdiyse ilkokul öğrencilerimize her gün bir öğün sıcak yemeklerini okullarına, sıralarına götürüyoruz.”

Çankaya Belediyesi aynı zamanda üniversitelilere akşam yemeği de veriyor.