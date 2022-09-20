‘Kayyım’ın satılık mahalle ihalesi iptal

Diyarbakır’ın kayyımla yönetilen Yenişehir Belediyesi, üstünde yüzlerce evin bulunduğu mahalle büyüklüğündeki araziyi satışa çıkarmıştı. İhale, hiçbir tarafın ihaleye dahil olmamasından dolayı iptal edildi.

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Yenişehir Belediye Başkanlığı seçimini HDP’li Belgin Diken kazanmıştı. Ama Diyarbakır Valiliği, 13 Kasım 2019’da ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla hakkında Diyarbakır başsavcılığınca soruşturma yürütüldüğü gerekçesiyle Belgin Diken’i görevden almıştı. Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi, belediye başkan vekili olarak görevlendirilmişti.

Yenişehir Belediye Başkanlığı’nın Dokuzçeltik Mahallesi’nin 49 bin 879 metrekarelik kısmının satışa çıkarılmasıyla ilgili ilan da 7 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre söz konusu satışın ihalesine kimse katılmadığı için iptal edildi. İhale sırasında belediyenin önünde toplanan bir grup da ihalenin iptal edilmesinden sonra dağıldı.

Tahmin edilen bedel 313 milyon TL’den fazla

Belediye başkanlığı binasının önünde bulunan ve imarsız yapılaşmaya sahip mahallede yüzlerce ev, işyeri ve bir cami bulunuyor. Belediye, araziyi işgal eden yapıların alıcı tarafından iki yıl içinde kaldırılmasını ve inşaata başlanmasını istiyor. Belediye önündeki yaklaşık 50 bin metrekarelik kısmı satışa çıkarılan alanın toplam büyüklüğü yaklaşık 80 bin metrekare.

Satışa konu edilmeyen kısımsa sağlık tesis alanı, anaokulu ve park olarak ayrılmış durumda. Belediye, satış işlemini, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17 Kasım 2021’de alınan ‘Dokuzçeltik Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı‘ kararına dayandırdı. Satış, 30004 ada üç parsel, 30004 ada iki parsel, 30006 ada iki parsel ve 30007 ada bir parseli kapsıyor.

Yenişehir Belediye başkanlığı ayrıca, Resmi Gazete’ye verdiği bir başka ilanla Üçkuyu Mahallesi’nde bulunan iki parseli de satışa çıkardı. Toplam 39 bin 572 metrekare büyüklüğündeki iki parsel için belirlenen toplam muhammen bedelse 138 milyon 500 bin 810 TL. Bu parsellerin satış ihalesiyse 27 Eylül’de yapılacak. Belediyenin iki ayrı mahalledeki arazi satışının toplam muhammen bedeliyse 313 milyon TL’yi aşıyor.