Arnavutluk’ta temyiz mahkemesinden Thodex’in kurucusunun tutukluluğuna onay

Arnavutluk’taki Dıraç Temyiz Mahkemesi, kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in tutukluluğunun devamı kararını onayladı.

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Thodex şirketinin kapanması nedeniyle, borsada parası bulunan yatırımcılar paralarını çekememişti. İstanbul’daki Anadolu başsavcılığı 22 Nisan 2021’de soruşturma açılmıştı. Yurt dışına kaçan Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer’se bir süre kırmızı bültenle arandıktan sonra bu hafta Arnavutluk’ta yakalanmış ve iadesi için işlem başlatılmıştı.

Dıraç Temyiz Mahkemesi’nde bugün, Elbasan Asliye Mahkemesi’nin Özer hakkında verdiği tutukluluğun devamı kararı görüşüldü.

Özer’in avukatları, Elbasan Asliye Mahkemesi’nin 2 Eylül’de aldığı Özer’in tutukluluğunun devamı kararına itiraz etti.

Duruşmanın ardından Dıraç Temyiz Mahkemesi, Özer’in tutukluluğunun devamına hükmetti.

Hakim Floryan Kalaya, bu kararın 45 gün içerisinde Yargıtay’a iletilebileceğini ifade etti.

Elbasan Asliye Mahkemesi 2 Eylül’de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti. Bu karar 14 Eylül’de Özer’in avukatları tarafından temyize götürülmüştü.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 19 Eylül’de Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Özer’in iadesi konusu ele alınmıştı.