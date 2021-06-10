Peker, Soylu’ya bu kez Thodex üzerinden yüklendi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sık sık hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bu kez kapanan kripto para borsası Thodex üzerinden yüklendi.

Thodex şirketinin kapanması nedeniyle, borsada parası bulunan yatırımcılar paralarını çekememişti. İstanbul’daki Anadolu başsavcılığı ise 22 Nisan’da soruşturma başlatmıştı. Yurt dışına kaçan şirketin kurucusu Özer aranıyor.

Twitter’dan “Thodex soyguncusu Fatih Özer’e Bir günde Interpol kararı çıkardık ancak Arnavut polisi elinden kaçırmış hikayesini millete yutturdun” diye yazan organize suç örgütü lideri şunları kaydetti: “Ama ben doğrusunu herkese anlatacağım. Sen bilmiyor musun Arnavutlukta kuş uçsa benim haberim olur? Mahalle arasındaki kavgalarda bile 10 kişi tutuklanıyor. Adam 2 milyar dolarla kaçmış, göstermelik birkaç tutuklama yaptınız. Senin oğlunun, benim televizyonlara çıkardığım yeğenin vasıtasıyla, şahısla irtibat kurup paranın kaç lirasını aldınız, onu da anlatacağım.

Akraban Sadık Soylu özel yerlerde beklettiği nakit paralarını yatla Yunanistan’a kaçırmak için planlar yapıyor ya, ondan da haberim var. Gerçi hangi polise şikayet edeceğim, sizi hangi polis kardeşimiz alacak?”