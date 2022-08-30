Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Arnavutluk’ta yakalandı

Kripto para borsası Thodex’in firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’ta yakalandığı ve iadesi için işlem başlatıldığı belirtildi.

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Thodex şirketinin kapanması nedeniyle, borsada parası bulunan yatırımcılar paralarını çekememişti. İstanbul’daki Anadolu başsavcılığı 22 Nisan 2021’de soruşturma başlatmıştı. Kırmızı bültenle aranan Özer son olarak Arnavutluk’ta bir otele girdiği sırada görüntülenmiş, daha sonra izini kaybettirdiği açıklanmıştı. Özer Türkiye’ye döneceğini söylese de kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Şirketin işlemlerini durdurması ve yaşanan mağduriyetlerle ilgili olarak İstanbul’daki Anadolu başsavcılığının Özer dahil altısı tutuklu 21 şüpheli hakkında 40 bin yıl 562’er yıla kadar hapis istediği iddianame, 5 Nisan’da Anadolu 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

İddianamede, tüm müşterilerin 356 milyon 980 bin 554 lira, şikayetçi 2 bin 72 müştekiden 2 bin 27’sininse toplamda 257 milyon 862 bin 432 lira zarara uğratıldığı kaydedilmişti. Özer’in mal varlıklarının yurt içi ve yurt dışındaki kripto para borsalarına aktardığı, bazıları da altına çevirdiği ortaya çıkmıştı.

Özer, nisanda etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini bildirmişti.

Firari Thodex CEO’su, bugün Arnavutluk’un Vlora kentinde yakalandı. İçişleri Bakanlığı, Özer’in Türkiye’ye iadesi için işlemlerin başlatıldığını bildirdi.