Vakıfbank, ABD’nin ‘yaptırım’ uyarısını ‘takmadı’: Mir’de ciddi değişiklik yok

Denizbank ve İş Bankası, ABD’den gelen yaptırım uyarılarından sonra Rus ödeme sistemi Mir’i askıya almıştı. Vakıfbank, politikasında değiştirmeyeceğini belirtirken, Mir’e dahil olan diğer kamu bankaları Halkbank ve Ziraat Bankası’ndan henüz açıklamada bulunmadı.

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Denizbank ve İş Bankası’nın kararı, ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin (OFAC) geçen hafta Rus ödeme sistemi Mir’in kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulamaya hazır olduğunu duyurmasının ardından gelmişti.

İş Bankası, ABD Hazinesi’nin konu hakkındaki açıklamasını gördüklerini ve sistemin kullanımını askıya aldıklarını bildirmişti. Konuyu haberleştiren Reuters, daha sonra Denizbank’ın da Mir’i askıya alarak İş Bankası’na katıldığını aktarmıştı.

Financial Times’ın (FT) aktardığına göre Vakıfbank, İş Bankası’nın Mir hizmetlerini askıya aldığına dair raporları gördüğünü ama buna rağmen politikalarında ciddi bir değişiklik olmayacağını ekledi. Halkbank ve Ziraat Bankası’ysa, FT’nin sorularını yanıtsız bıraktı.

Türkiye, Ukrayna işgali nedeniyle Moskova yönetimine karşı uygulanan yaptırımlara dahil olmamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le 5 Ağustos’taki görüşmenin ardından Mir sisteminin iki ülke arasındaki turizmi kolaylaştırdığını söylemişti.

Yaptırım uyarısı

Geçen hafta Financial Times’da yayımlanan habere göre ABD ve AB’nin, Türkiye’de bankacılık sektörünün usulsüz mali işlemler yürütülecek bir alan haline geleceği ve Rusya’nın yaptırımları ihlal edeceği bir kanal açacağından endişe ettiği kaydedilmişti.

Habere göre Batılı yetkililer, ABD’nin Rusya’nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına aldığını, AB’ninse endişelerini Türk yetkililere doğrudan iletmek için bir heyet oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye’nin en büyük bankalarından Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, Denizbank ve Halkbank Mir sistemine dahil olan bankalar arasında yer alıyor. Mir, Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilmişti.