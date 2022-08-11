FT’den dört gün arayla ikinci ‘Türkiye’ analizi: ABD yaptırımları hala risk

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesi sonrası Financial Times (FT) konuyla ilgili dört gün arayla ikinci analizinde ABD’nin misillemesinin gelebileceğini yazdı.

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Erdoğan ve Putin, 5 Ağustos’ta Soçi’de görüşmüştü. En son görüşmelerinin üstünden henüz bir ay geçmeyen iki lider, siyasi, ekonomik ve ticari konularda mutabakat zaptı imzalamıştı.

Erdoğan, Putin’le rubleyle ödemede mutabık kaldıklarını belirterek, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) Özbekistan’daki toplantısına katılacağını söylemişti.

Erdoğan, Moskova’nın Batı yaptırımları sonrası kullanımını artırdığı Rus ödeme sistemi ‘Mir’ hakkındaysa “Şu anda bizim beş bankamız bunun üzerinden çalışmalarını sürdürüyor” demişti.

Bu açıklamalar sonrası Britanya merkezli ekonomi gazetesi FT’de yayımlanan makalede ‘Türkiye’nin Rusya’yla derinleşen bağları nedeniyle Batı başkentlerinden alarm zillerinin yükseldiği’ belirtilmişti. Yazıda görüşlerine yer verilen üst düzey Batılı yetkili, Erdoğan’ın Soçi’de verdiği taahhütleri yerine getirmesi halinde Batılı ülkelerin şirketlerini ve bankalarını Türkiye’den çekilmeye çağırabileceğini söylemişti.

Aradan sadece dört gün geçmesine rağmen gazeteden konuyla ilgili ikinci yazı geldi.

Bir önceki analizdeki Batılı yetkililerin açıklamalarının hatırlatıldığı yazıda bu ikili işbirliğinin Moskova’ya yaptırımların delinmesine yol açabileceği endişesi dile getirildi.

ABD’nin Türkiye’nin S-400 aldığında uyguladığı yaptırımlar gibi yenilerinin de risk teşkil ettiğinin vurgulandığı yazıda, Ankara’nın Batı’ya karşı sığınmacı kozunu oynayabileceği belirtildi.

Yazıda Türkiye’ye olası yaptırımların Erdoğan’ın iç politikada yararlanamayacağı bir şekilde ayarlanması gerektiği belirtildi.

Financial Times’ın başyazısı şu satırlarla noktandı: “Erdoğan, bu jeopolitik poker oyununda elindeki kartlara gereğinden fazla güvenmek konusunda dikkatli olmalı.”