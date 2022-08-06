Erdoğan: Doğalgazın bir kısmı rubleyle alınacak, ‘Şanghay’ toplantısına katılacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Soçi’de görüşmesinin ardından, dönüşte, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğalgazın bir bölümün rubleyle alınacağını söyleyen Erdoğan, davet edildiği için Özbekistan’daki Şanghay Beşlisi toplantısına katılacağını duyurdu.

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Erdoğan, Putin’le ruble üzerinde mutabık kaldıklarını dile getirdi. Buna göre, Türkiye, Rusya’dan aldığı doğal gazın bir kısmını rubleyle ödeyecek. Rusya, Ukrayna’yı işgal ettikten bir süre sonra Batılı devletlere ‘doğal gazı rubleyle alma’ şartı getirmişti.

‘Yeni bir krize izin vermemeliyiz’

Tayvan krizine de değinen Erdoğan “Ukrayna’daki savaş ve Covid-19 salgınının küresel ekonomi ve istikrara olumsuz etkilerinin sürdüğü dönemde yeni bir krize izin vermemeliyiz” dedi.

Erdoğan, eylülde Şanghay Beşlisi’nin Özbekistan’da toplanacağını ve Putin’in kendisini davet ettiğini ve katılacağını söyledi.

‘Sınavı iptal edilenlerden ücret talep edilmeyecek’

Erdoğan, ortaya çıkan şaibeler sonucunda iptal KPSS oturumu için adaylardan ücret talep edilmeyeceğini dile getirerek “ÖSYM, bundan sonraki süreçte şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek” dedi.

Sınavda çıkan soruların Yediiklim Yayınevi’nin sorduğu sorularla aynı olduğuna dair şaibelerden sonra görevden alınan ÖSYM’nin eski başkanı Halis Aygün’ün yerine atanan Bayram Ali Ersoy da ‘özür’ dileyerek adaylardan ücret talep edilmeyeceğini söylemişti.

KPSS skandalında ‘altılı masa’ya suçlama

Bu haftaya damgasını vuran KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin konuşan Erdoğan, ‘altılı masayı’ suçladı.

“FETÖ parmağı var mı? Sosyal medya tarandığında, resmi olarak parmağı olmasa da hükümetle gençleri karşı karşıya getirmek isteyen bir FETÖ’cü grubun varlığı çok aşikar görülüyor” sorusuna yanıtlarken “FETÖ’cü grup mu desek, altılı masa mı desek, bir de masanın altı var, yedi…” diyerek şöyle devam etti:

“Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler. Tabii bu tutmadı çünkü biz durumu gördük. Durumu gördükten sonra ben ÖSYM Başkanı olan arkadaşımızı da bir zan altında bırakmak istemem ama soruşturmaların hayırlı bir netice vermesi noktasından hareketle kendisini görevden almak suretiyle oraya hemen 24 saati bulmadan bir arkadaşımızın atamasını yaptık. Bu atamayla beraber de hemen ekibini en güzel şekilde kurması için talimat verdik.”

‘Akkuyu’daki çalışmaları bizzat izleyeceğim’

Erdoğan, tartışmaların odağındaki Akkuyu Nükleer Santrali’yle ilgili de “Akkuyu’daki çalışmaları bizzat heyetimle izleyeceğim. Ondan sonra Sayın Putin’e gelinen durumu aktaracağım. Ona göre yol haritamızı belirleyelim diyeceğim” dedi.

Akkuyu Nükleer Santrali, son dönemde Türk şirketlerinin tasfiyesiyle gündeme gelmişti.

Rusya ‘Bizdekilere ne zaman aracılık edeceksiniz’ diyor

Tahıl sevkiyatının devam ettiğini söyleyen Erdoğan “Sırada 20 civarında gemi var. Rusya diyor ki ‘Bizdekilere ne zaman aracılık edeceksiniz’ İlgili bakanlıklarımız hızla çalışıyorlar” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Batılı devletlerden temsilciler İstanbul’da toplanmış ve gıda krizinin önüne geçmek için tahıl ticaretinin nasıl düzenleneceği tartışılmıştı. Türkiye, Ukrayna’daki tahılın çıkartılması konusunda önemli bir role sahip.

‘Bay Kemal önce zorlandı, sonra kabul etti’

Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Bay Kemal’ lakabını kabul etmesiyle ilgili de, “Şimdi burada da söyledik ya… Bay Kemal tabii uzun zamandır kendisine lütfettiğimiz bir isimdi ama bu ismi kabullenmekte önce zorlandı, sonra kabul etti. Bize düşen nedir? Hayırlı olsun demektir” dedi.