FT’ye konuşan Batılı yetkili: Türkiye’ye yaptırım gelebilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesi sonrası Financial Times (FT) gazetesine konuşan Batılı yetkililer, Türkiye’nin yaptırımlarla karşılaşabileceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan ve Putin, 5 Ağustos’ta Soçi’de görüşmüştü. En son görüşmelerinin üstünden henüz bir ay geçmeyen iki lider, siyasi, ekonomik ve ticari konularda mutabakat zaptı imzaladı.

Erdoğan, Putin’le rubleyle ödemede mutabık kaldıklarını belirterek, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) Özbekistan’daki toplantısına katılacağını söylemişti.

Erdoğan, Moskova’nın Batı yaptırımları sonrası kullanımını artırdığı Rus ödeme sistemi ‘Mir’ hakkındaysa “Şu anda bizim beş bankamız bunun üzerinden çalışmalarını sürdürüyor” demişti.

Bu açıklamalar sonrası Britanya merkezli ekonomi gazetesi FT’de yayımlanan makalede ‘Türkiye’nin Rusya’yla derinleşen bağları nedeniyle Batı başkentlerinden alarm zillerinin yükseldiği’ belirtildi.

Makalede, Ankara’ya Moskova’nın yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olması halinde ‘misilleme’ yapılabileceği yazıldı.

FT’ye konuşan AB’den bir yetkili, iki liderin görüşmesi sonrası verilen taahhütlerden ‘endişeli’ olduklarını belirterek, üye devletlerin gelişmeleri yakından izlediğini bildirdi.

Gazeteye konuşan ‘üst düzey Batılı’ bir yetkiliyse Erdoğan’ın bu taahhütleri yerine getirmesi halinde Batılı ülkelerin şirketlerini ve bankalarını Türkiye’den çekilmeye çağırabileceğini söyledi.

Ama makalede, böyle bir karar almanın zor olduğunun ve diğer Batılı yetkililerin böylesine bir öneriyi ciddiye almadığının da altı çizildi.