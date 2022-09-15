FT üzerinden Türkiye’ye üçüncü kez ‘Rusya’ uyarısı

ABD ve Avrupa Birliği (AB), Ukrayna işgali nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar konusunda Türkiye’nin bankacılık sektörünün yasadışı finansman için potansiyel bir arka kapı olduğu endişelerinden dolayı Türkiye üzerindeki baskıyı artırmaya hazırlanıyor.

Financial Times (FT) gazetesi ABD ve AB’nin, Rusya’nın yaptırımlardan kaçmak için Türkiye’yi kullandığı gerekçesiyle Türkiye üzerindeki baskıyı artırmak için hazırlandığını yazdı.

FT’ye konuşan yetkililer, AB’nin endişelerini Türk yetkililere doğrudan iletmek için bir heyet hazırladığını; ABD’ninse Rusya’nın yerel ödeme sistemi ‘Mir’e entegre olan Türk bankalarına odaklandığını belirtti.

Türkiye üzerindeki baskı, Batı’nın yeni önlemler almak yerine mevcut yaptırımların daha sıkı uygulanmasına yönelmesiyle ortaya çıkıyor. Planda, mevcut yaptırımlardaki boşlukların kapatılması hedefleniyor. Yetkililer, “Üçüncü ülke finans kurumlarının Mir ödeme ağıyla bağlantı kurmaması gerektiğine dair çok net bir mesaj göndereceğiz çünkü bu, bazı yaptırımlardan kaçınma riskleri taşıyor” dedi.

Türkiye, Rusya’ya karşı yaptırımları imzalamayı reddederken yaptırımları delmediğini iddia ediyor ama son zamanlarda Rusya’yla ekonomik işbirliğin derinleştirilmesi Batı’yı alarma geçirdi. Cuma Rusya DEvlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşecek olan Erdoğan, geçen ay Mir’in Türkiye’de genişletilmesi konusunda ‘ciddi ilerleme’ olduğunu söylemişti.

Rusya Merkez Bankası’nın Visa ve Mastercard’a alternatif olarak geliştirdiği Mir ödeme sistemine Türkiye’nin en büyük beş bankasından Vakıfbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Deniz Bank ve Halkbank üye.

İş Bankası, FT’ye, geçerli tüm ABD yaptırımlarına harfiyen uyulmasını gerektirdiğini belirterek, “Yaptırımları yakından takip ediyor ve MIR Kart işlemlerinin bu politikaya uygun yapılması için gerekli önlemleri alıyoruz” dedi.

Deniz Bank da, “Biz yaptırımlı bankalarla işlem yapmıyoruz. Rusya’ya yönelik uluslararası yaptırımlara tam olarak uyuyoruz” dedi. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası FT’ye cevap vermedi.