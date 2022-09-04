Nebati: ABD’den TÜSİAD’a gönderilen mektup, TOBB ve MÜSİAD’a da gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde ABD Hazine Bakanlığı tarafından TÜSİAD’a gönderilen ve Rusya’yla ilişkilerde ‘yaptırım sopası’ gösteren mektubun MÜSİAD ve TOBB’a da gönderildiğini belirtti.

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Türkiye, Ukrayna’ya 24 Şubat’ta savaş açan Rusya’yla, Batı’nın ağır yaptırımlarına karşın ticari ve ekonomik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu nedenle Batı’nın Türkiye’ye yaptırım uygulamayı tartıştığı haberler gündemdeki yerini korurken benzer bir uyarı da ABD cephesinden gelmiş, Rus kurum ve şahıslarla iş yapan Türk şirket ve bankalarının yaptırımla karşılaşacağı vurgulanmıştı. TÜSİAD’a da geçtiğimiz haftalarda bununla ilgili bir mektup geldiği ortaya çıkmıştı.

Mektupta, Rus bankalarıyla iş yapan Türk bankaların ABD bankalarıyla iş yapmayı sürdüremeyeceği de vurgulanmıştı. İş dünyasından da konuyla ilgili ‘endişe verici’ açıklamaları gelmişti.

Yeni Şafak gazetesine konuşan Nebati “Türkiye, pek çok kez tek taraflı yaptırımlara katılmadığına dikkat çekmiş ancak Rusya’nın da asla yaptırımları by-pas etmesine izin vermeyeceğini açık bir dille ifade etti. Devam eden süreç ve yaptırımlar konusunda Türkiye’nin konumunda bir değişiklik söz konusu olmadığı gibi herhangi bir kurum veya kişinin yaptırımları delmesine izin verilmeyecek. Türkiye, iletişime ve işbirliğine açıktır” dedi.

Nebati, mektupların MÜSİAD ve TOBB’a da gönderildiğini söyledi: ”Bahse konu mektuplar ise benzer ve standart bir metin olarak 3 sivil toplum kuruluşuna (TÜSİAD, MÜSİAD ve TOBB) gönderilmiş ve içerikleri aynı.”