ABD’den Türk şirketlere uyarı mektubu: Ruslarla iş yapan yaptırımla karşılaşır

ABD’nin Türk şirketlere bir mektup gönderdiği bildirildi. Mektupta Rus kurum ve kişilerle iş yapanların yaptırımla karşılaşacağı konusunda uyarıldığı belirtildi.

Fotoğraf: AA

Ukrayna’ya 24 Şubat’ta savaş açan Rusya, Batı’nın ağır yaptırımlarına karşı Türkiye’yle ticaret anlaşmalarını geliştirmeye devam ediyor. Bu ilişki nedeniyle Batı’nın Türkiye’ye yaptırım uygulamayı tartıştığı haberler gündemdeki yerini korurken benzer bir uyarı da ABD cephesinden geldi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre ABD, Türkiye’de şirketleri bu konuda uyardı. WSJ’ye göre Türk iş şirketlerine bir uyarı mektubu gönderen ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo, ABD’nin yaptırım uyguladığı Ruslarla iş yapan şirketlerin yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. WSJ’ye bilgi veren bir kaynak aynı mektubun TÜSİAD’a da gönderildiğini söyledi.

Adeyamo aramıştı

Haziran ayında Türkiye’ye gelen Adeyamo, bu hafta sonu da Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş’la telefonda görüşmüştü. ABD, görüşmeye ilişkin açıklamasında Rus kurum ve kişilerin Türkiye’yi kullanarak yaptırımları delmeye çalıştığını belirtmiş ve Türkiye’nin bu konuda uyarıldığını belirtmişti.