ABD ‘kaygılarını’ iletmiş: Rusya, yaptırımları Türkiye üzerinden delmek istiyor

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’nın Türkiye üzerinden yaptırımları delmeye çalıştığını ve bu yöndeki ‘kaygılarını’ Ankara’ya ilettiklerini duyurdu.

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Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı işgalden sonra Batı yaptırımlarıyla karşılaşan Rusya’nın Türkiye’yle ilişkileri daha da gelişti.

Önceki haftalarda Soçi’ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmüş ve doğalgazın bir kısmını rubleyle alma konusunda Moskova yönetimiyle anlaştıklarını duyurmuştu.

ABD yönetimi bunun üzerine ‘Türkiye’yi yasadışı Rus varlıkları için güvenli bir liman haline gelmemeye çağırdık‘ demiş ve Rusya’yla Türkiye arasındaki para trafiğini ‘dikkatle’ izlediklerini bildirmişti.

ABD’den yeni uyarı

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Türkiye’nin Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Yunus Elitaş’la dün telefonda görüştü. ABD Hazine Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin paylaşılan açıklamada, Türkiye’nin ‘uyarıldığı’ belirtildi.

ABD’li yetkilinin Rusya’nın Türkiye üzerinden yaptırımları delme girişimlerine ilişkin ‘kaygılarını’ Yunus Elitaş’a aktardığı belirtildi.