Soçi Zirvesi: Türkiye doğalgazı kısmen rubleyle ödeyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Rus gazına ödediği paranın bir kısmını rubleye çevirmeyi kabul etti.

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Rusya’nın Soçi kentinde görüşen Erdoğan ve Putin dört saatlik toplantıdan sonra ortak bildiri yayınladı.

Görüşmeden sonra gazetecilere konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak iki liderin Rus gazına ödenen paranın bir kısmını rubleye çevirmeyi kabul ettiğini söyledi.

Bildiride özetle şunlar dendi:

Liderler, Suriye’de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etmişlerdir.

Türkiye ile Rusya arasında var olan samimi, açık sözlü ve güvene dayalı ilişkilerin bölgesel ve uluslararası istikrarın tesisi açısından taşıdığı kilit öneme işaret edilmiştir.

İki lider bu çerçevede, Ukrayna limanlarından tahıl ve gıda ürünlerinin emniyetli taşınmasına yönelik İstanbul Mutabakatına varılmasında iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin rol oynadığını teyit etmişlerdir.

İki lider, Libya’nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine olan güçlü bağlılıklarını vurgulamışlardır. Libyalılar arasında mümkün olan en geniş mutabakat temelinde serbest, adil ve muteber seçimlerin düzenlenmesinin önemini vurgulamış ve BM himayesinde yürütülen Libya liderliğindeki ve Libya sahipliğindeki siyasi sürece desteklerini yinelemişlerdir.