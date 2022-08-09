ABD, Rusya-Türkiye arasındaki para trafiğini ‘dikkatle’ izliyor

ABD, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Soçi’de vardığı anlaşmalara “Türkiye’yi yasadışı Rus varlıkları için güvenli bir liman haline gelmemeye çağırdık” diyerek tepki gösterdi.

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İki lider 5 Ağustos’ta Rusya’nın Soçi kentinde bir araya gelmiş, Erdoğan, Putin’le rubleyle ödemede mutabık kaldıklarını belirterek, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) Özbekistan’daki toplantısına katılacağını söylemişti. Erdoğan ayrıca Moskova’nın Batı yaptırımları sonrası kullanımını artırdığı Rus ödeme sistemi ‘Mir’ hakkındaysa “Şu anda bizim beş bankamız bunun üzerinden çalışmalarını sürdürüyor” demişti.

Erdoğan’ın bu açıklamalarına ABD’den tepki gecikmedi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın konuya dair BloombergHT’ye verdiği yanıt şöyle: “Türkiye’yi yasadışı Rus varlıkları veya işlemleri için güvenli bir liman haline gelmemeye çağırdık. Verileri dikkatle izliyoruz ve şu ana kadar Türkiye’de yasadışı Rus parası olduğuna dair bir kanıt yok gibi görünüyor.”

Yaptırım işaretleri gelmişti

Erdoğan’ın açıklamaları sonrası Britanya merkezli ekonomi gazetesi FT’de yayımlanan makalede ‘Türkiye’nin Rusya’yla derinleşen bağları nedeniyle Batı başkentlerinden alarm zillerinin yükseldiği’ belirtilmişti. Gazeteye konuşan ‘üst düzey Batılı bir yetkili’ Erdoğan’ın belirttiği taahhütleri yerine getirmesi halinde Batılı ülkelerin şirketlerini ve bankalarını Türkiye’den çekilmeye çağırabileceğini söylemişti.