ABD’den gelen yaptırım mektubu iş dünyasını tedirgin etti: Çok can sıkıcı

ABD’den gelen Türk şirketlerine yönelik ‘Ruslarla çalışmayın’ çağrısı iş dünyasında endişeye yol açtı.

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Türkiye, Ukrayna’ya 24 Şubat’ta savaş açan Rusya’yla, Batı’nın ağır yaptırımlarına karşın ticari ve ekonomik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu nedenle Batı’nın Türkiye’ye yaptırım uygulamayı tartıştığı haberler gündemdeki yerini korurken, benzer bir uyarı da ABD cephesinden gelmiş, Rus kurum ve şahıslarla iş yapan Türk şirket ve bankalarının yaptırımla karşılaşacağı vurgulanmıştı. TÜSİAD’a iki gün önce bununla ilgili bir mektup geldiği ortaya çıkmıştı.

TÜSİAD da ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türk şirketleri yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmama konusunda uyardığını doğrulamıştı.

Mektupta, Rus bankalarıyla iş yapan Türk bankaların ABD bankalarıyla iş yapmayı sürdüremeyeceği de vurgulanmıştı.

Hükümetten konuyla ilgili henüz açıklama gelmiş değil.

Ama iş dünyası yetkilileri durumdan tedirgin.

‘Dikkat edilmesi gerekiyor’

Dünya’ya konuşan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, yaptırımın bütün sektörleri etkileyeceğini söyledi: “Eğer yaptırım konusu gündeme gelirse, sadece Rusya’ya ihracat yapan firmalarımız değil onlarla iş yapan firmalarımız hatta ihracat yapan firmalarımızı finanse eden finans kuruluşları açısından da sıkıntı doğurabilir. Dolayısıyla finans kuruluşları ve bankalar üzerinden bir yaptırım uygulanırsa bu bütün kimya sektörümüzü de etkileyebilir. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Böyle bir risk maalesef söz konusu.”

‘ABD’nin açıklamaları ciddiye alınmalı’

TOBB Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat da ABD’nin açıklamalarının ciddiye alınması gerektiğini belirtti: “Çünkü Türkiye olarak çok önemli bir müttefikimizi karşımıza almak istemeyiz. Tüm sektörlerin hassasiyet göstereceğine ve temkinli olacağına inanıyorum. AB ve ABD’li firmalar bunu yaparken yaptırım uygularken Türkiye’nin buna uymaması konusunda bir serzenişte bulunuyorlar. Keyifli bir süreç olmasa da dikkatli olmak lazım.”

‘Umuyoruz eyleme dönüşmez’

İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Ercan Hardal’sa durumu ‘çok can sıkıcı’ olarak niteledi: “Umuyoruz eyleme dönüşmez. Rusya Türkiye için önemli bir pazar. Bu dönemde ülkeye satışlarımız çarpı iki oldu. Denge meselesi bu biraz da. Siyaset ne yazık ki zaman zaman ticarete yansıyor. Bir tek bizim değil, tüm sektörler için çok önemli bir pazar Rusya. Dikkatli olmakta fayda var. Zira son dönemde farklı ülkeler üzerinden ambargonun delindiğini duyuyoruz. Ama ambargo olurda gerçekleşirse bizi ne derece etkiler şimdiden kestirmek çok güç.”