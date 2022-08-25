ABD’nin ‘yaptırım’ mektubu: Erdoğan’ın gıkı çıkmadı, Dışişleri sus pus

İktidar, ABD’den TÜSİAD’a gönderildiği ortaya çıkan ‘Rusya’yla iş yaparsanız yaptırım uygularız’ içerikli mektup konusunda sessizliğini koruyor.

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Türkiye, Ukrayna’ya 24 Şubat’ta savaş açan Rusya’yla, Batı’nın ağır yaptırımlarına karşın ticari ve ekonomik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu nedenle Batı’nın Türkiye’ye yaptırım uygulamayı tartıştığı haberler gündemdeki yerini korurken, benzer bir uyarı da ABD cephesinden gelmiş, Rus kurum ve şahıslarla iş yapan Türk şirket ve bankalarının yaptırımla karşılaşacağı vurgulanmıştı. TÜSİAD’a iki gün önce bununla ilgili bir mektup geldiği ortaya çıkmıştı.

TÜSİAD da ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türk şirketleri yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmama konusunda uyardığını doğrulamıştı.

Mektupta, Rus bankalarıyla iş yapan Türk bankaların ABD bankalarıyla iş yapmayı sürdüremeyeceği de vurgulanmıştı.

Ama hükümetten konuyla ilgili henüz açıklama gelmiş değil.

Dün ‘Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, faizle kura ‘takılmamamız’ gerektiğini söylerken, ABD’nin mektubu hakkında sessiz kalmayı tercih etti.

Son bir haftadaki üç açıklamasında Moğalistan’daki arkeolojik keşif, Cezayir’deki yangınlar, Somali’deki saldırılara yer veren Dışişleri Bakanlığı’ysa sus pus.

Nisandaki sözleri nedeniyle hakkında dün soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen’e tepki gösterme yarışına giren AKP’li isimlerden de henüz açıklama yok.