Denizbank ve İş Bankası, ABD uyarısı sonrası Rus ödeme sistemi Mir’i askıya aldı

Denizbank ve İş Bankası ABD’den gelen yaptırım uyarılarından sonra Rus ödeme sistemi Mir’i askıya aldı.

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Mir, özellikle Rus turistler için önemli bir ödeme sistemiydi.

Karar, ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin (OFAC) geçen hafta Rus ödeme sistemi Mir’in kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulamaya hazır olduğunu duyurmasının ardından geldi.

BloombergHT’nin haberine göre İş Bankası, ABD Hazine’sinin konu hakkındaki açıklamasını gördüklerini ve sistemin kullanımını askıya aldıklarını bildirdi. Konuyu haberleştiren Reuters, daha sonra Denizbank’ın da Mir’i askıya alarak İş Bankası’na katıldığını bildirdi.

Türkiye, Ukrayna işgali nedeniyle Moskova yönetimine karşı uygulanan yaptırımlara dahil olmamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le 5 Ağustos’taki görüşmenin ardından Mir sisteminin iki ülke arasındaki turizmi kolaylaştırdığını söylemişti.

Yaptırım uyarısı

Geçen hafta Financial Times’da yayınlanan habere göre ABD ve AB’nin, Türkiye’de bankacılık sektörünün usulsüz mali işlemler yürütülecek bir alan haline geleceği ve Rusya’nın yaptırımları ihlal edeceği bir kanal açacağından endişe ettiği kaydedilmişti.

Habere göre Batılı yetkililer, ABD’nin Rusya’nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına aldığını, AB’ninse endişelerini Türk yetkililere doğrudan iletmek için bir heyet oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye’nin en büyük bankalarından Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, Denizbank ve Halkbank Mir sistemine dahil olan bankalar arasında yer alıyor. Mir, Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilmişti.