Erdoğan topa girmeyince ABD’nin yaptırım mektubu Nebati’nin kucağında kaldı

ABD’nin Türk şirket ve bankalara gönderdiği ‘yaptırım’ mektubuna ilk yanıt Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den geldi. Yaptırım uyarısını görmezden gelen Nebati “Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır” dedi.

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Türkiye, Ukrayna’ya 24 Şubat’ta savaş açan Rusya’yla, Batı’nın ağır yaptırımlarına karşın ticari ve ekonomik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu nedenle Batı’nın Türkiye’ye yaptırım uygulamayı tartıştığı haberler gündemdeki yerini korurken, benzer bir uyarı da ABD cephesinden gelmiş, Rus kurum ve şahıslarla iş yapan Türk şirket ve bankalarının yaptırımla karşılaşacağı vurgulanmıştı. TÜSİAD’a üç gün önce bununla ilgili bir mektup geldiği ortaya çıkmıştı.

TÜSİAD da ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türk şirketleri yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmama konusunda uyardığını doğrulamıştı.

Mektupta, Rus bankalarıyla iş yapan Türk bankaların ABD bankalarıyla iş yapmayı sürdüremeyeceği de vurgulanmıştı. İş dünyasından da konuyla ilgili ‘endişe verici’ açıklamaları gelmişti.

Hükümetten konuyla ilgili üç gün sessiz kalmayı seçmişti. İlk cevap sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Nebati’den geldi.

Nebati, ABD’nin mektubunun endişe yaratmasının ‘anlamsız’ olduğunu öne sürerek ”Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir” dedi.

Hatta Nebati mektuptan ‘memnuniyet’ unsuru çıkarmayı bile başardı: “Müttefikimiz ve ticaret ortağımız ABD’nin işletmelerini ekonomimize yatırım yapmaya davet ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz müttefikleriyle birlikte küresel ve bölgesel zorluklara karşı ortak çaba sarf etmeye ve işbirliğini güçlendirmeye önem veriyor.

ABD Hazine Bakanlığı’nın Türk iş dünyası örgütlerine gönderdiği mektupta da belirtildiği üzere, Türk işletmeleri dünyadaki en yenilikçi şirketler arasında yer alıyor ve önemli zorlukların üstesinden gelmeye devam ediyor. Türk İş dünyası gerek iş ahlakı gerekse hızlı çözüm üretme yeteneği ve esnekliğiyle nice başarılara imza attı ve artmaya devam edecek. Barışı ve daha fazla ticareti hedefleyen diplomasimizle iş insanlarımızın küresel ekonomide daha önemli bir rol oynaması için güçlü bir inisiyatif ortaya koyuyoruz.”

Ayrıca Nebati, serbest piyasa ekonomisine de bağlılık bildirdi: “Türkiye ekonomisinin tüm aktörleri, serbest piyasa ekonomisi ilkelerine bağlıdır. Küresel ticarette daha fazla pay sahibi olmaya çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu yolda iş dünyasının yanındadır.”

Bakan Nebati, Rusya’yla ilgili mesajını sona saklayarak, ‘komşularla’ yaptırımlara konu olmayan çerçevede ilişki kurulduğunu söyledi: “Ayrıca komşularımızla başta turizm olmak üzere çeşitli sektörlerde, yaptırımlara konu olmayan çerçevede, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız.”