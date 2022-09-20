UEFA duyurdu: Rusya, Euro 2024’ten men edildi

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Rusya’nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndan (EURO 2024) men edildiğini duyurdu.
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Yaramazlara biraz batar!
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