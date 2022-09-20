Kılıçdaroğlu’na saldırıda indirimin gerekçesi: Sanıkların ‘geleceği’ düşünülmüş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasının gerekçeli kararında CHP liderinin sığındığı evin önünde “Yakın o evi” diye bağıran ve Kılıçdaroğlu’na yumruk atan sanıkların ‘gelecekleri düşünülerek’ verilecek cezalarda altıda bir oranında indirime gidildiği yazıldı.

Kılıçdaroğlu, 21 Nisan 2019’da asker cenazesine katılmak için gittiği Ankara Çubuk’un Akkuzulu köyünde linç girişimine maruz kalmıştı.

Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’e ‘basit yaralamadan’ iki yıl bir ay hapis cezası verilmişti. Sarıgün, ‘suç işlemeye tahrikten’se iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

Çubuk 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nin saldırı davasına ilişkin açıkladığı gerekçeli kararda, linç girişimine dahil olan sanıklar hakkında verilen birçok ‘hükmün açıklanmasının geriye bırakılması’ kararlarında ‘sanıkların duruşmalardaki iyi hal ve tavrının göz önünde bulundurulması’ dikkat çekti.

ANKA’dan Gürkan Demirtaş’ın haberine göre saldırı sırasında “Yakın o evi” diye bağıran Sevim Gölyeri’ne verilen cezanın ‘sanığın geleceği üzerine etkisi’ göz önünde bulundurularak 1/6 oranında indirime gidildi. Ayrıca mahkeme, Gölyeri’nin duruşmalardaki ‘iyi hal ve tavrını’ da hükmün açıklanmasının geriye bırakması kararında gerekçe olarak kullandı.

Mahkeme ayrıca Gölyeri hakkındaki ‘suç işlemeye alenen tahrik’ suçundan beraatine karar verdi.

Sarıgün’e de indirim

Mahkeme Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün için de Gölyeri’ne olduğu gibi ‘cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini’ düşünerek 1/6 oranında indirime gitti. Sarıgün için de duruşmalardaki ‘iyi hal ve tavır’ yine hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasında gerekçe olarak kabul edildi.