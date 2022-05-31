Kılıçdaroğlu’nu yumruklayan Sarıgün’e ödül gibi ceza

Ankara’nın Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar çıktı.

Linç girişimiyle ilgili 67 kişinin yargılandığı davanın karar duruşması Çubuk 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’e ‘basit yaralamadan’ iki yıl bir ay hapis cezası verildi. Sarıgün, ‘suç işlemeye tahrikten’se iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, hükmün açıklanması geri bırakıldığı için istinafa gitmenin mümkün olmadığını söyledi.

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesinin Akkuzulu Mahallesi’ndeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı.

CHP’nin incelemesinde köy dışından gelen ve savcılığın soruşturmadığı 15 kişinin olduğu, bunların kalabalık arasında dolaşarak kışkırtma faaliyetinde bulunduğu, Kılıçdaroğlu’nun geçeceği güzergaha yığılan taşların saldırıda kullanıldığı, bazı kişilere sopa dağıtıldığı tespit edilmişti.

Kılıçdaroğlu’nun bir eve sığınmasının ardından bir kadının “Yakın bu evi” diye bağırdığı kamuoyuna da yansımıştı. Ancak raporda sadece tek bir kadın olmadığı, kalabalık bir güruhun “Evi yakın” diye bağırdığı belirlendi. CHP ilgili görüntüleri savcılığa iletmişti.

‘Tebrik etselerdi daha iyiydi’

Duruşmanın ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, karara şöyle tepki gösterdi: “Bu linç girişiminin ardında kimlerin olduğunu, kimlerin planladığını, kimlerin organize ettiğini çok iyi biliyoruz. Bu linç girişimi planlı bir şekilde öldürmeye teşebbüstür.”

Cezaların çok büyük bir çoğunluğunun ertelendiğini, hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını belirten Erkek, “Artık bu suçlardan istinafa gitmek mümkün değil. Onun için burada zaten adalet tecelli etmedi. ‘Ben pişman değilim’ diyen sanığın cezasını bile ertelediler. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk sallayan Osman Sarıgün’ü tebrik etselerdi herhalde çok daha iyiydi” dedi.