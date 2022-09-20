Erdoğan, Amerikalılara ‘ekonomist’ olduğunu anlattı: Sizde bile raflar boş

ABD merkezli PBS kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüzde 80’lerde seyreden enflasyonun sorun olduğunu ama yılbaşından sonra bunu aşacaklarını savunarak, “Ben ekonomistim” dedi.

Türkiye’deki rafların dolu olduğunu söyleyen Erdoğan, “Amerika’da bile bugün raflar boş, Fransa’da raflar boş, Almanya’da raflar boş” dedi.

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Erdoğan, PBS kanalına ekonomi, dış politika ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerini sundu.

Ekonomist olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi: “Enflasyon aşılamaz bir ekonomik tehlike değildir. Ben ekonomistim. Şu anda yüzde 8, yüzde 9 enflasyonun bile tehdit ettiği ülkeler var. Bizde yüzde 80 var. Biz şu anda 250 milyar dolar ihracatı yakalamış bir ülkeyiz. Benim ülkemde marketlerde raflar boş değil. Ama Amerika’da bile bugün raflar boş, Fransa’da raflar boş, Almanya’da raflar boş.”

Enflasyonu yılbaşında aşacaklarını öne süren Erdoğan, ”Bizim için şu anda enflasyon bir sıkıntıdır ama yılbaşından sonra biz enflasyonda da bu sıkıntıyı aşacağız ve yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı

Programda, Rusya-Ukrayna savaşının hızlı bir şekilde bitmesinin nasıl mümkün olabileceği sorusu üzerine Rusya’nın tavrının çok önemli olduğunu ve Özbekistan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le etraflıca görüştüklerini kaydeden Erdoğan şöyle konuştu: “Kendilerinin de aslında bu işi artık bir an önce bitirmenin gayreti içerisinde olduğunu anladım. Bu gidişin sıkıntısı büyük. Bu noktada, örneğin şu anda 200 rehinenin takası konusunda bir mutabakat sağlandı. Bu güzel bir gelişme. Çünkü bu rehinelerle birlikte orada çok çok önemli bir adım atılmış oluyor. Şu anda onun teknik boyutunu da arkadaşlar yürütüyorlar. Bununla birlikte güzel bir gelişmeyi sağlamış olacağız.”

NATO üyelikleri

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği konusunda nihai kararı parlamentonun vereceğini belirten Erdoğan, “Eğer İsveç ve Finlandiya sizin onlardan istediğinizi yapmazsa, o zaman NATO üyeliklerini durdurma, engelleme konusunda kararlı mısınız” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Bu konuda NATO üyelerinden herhangi birisinin olumsuz cevap vermesi zaten bu girişi engeller.”