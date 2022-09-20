İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na seslendi: Bugün ana muhalefet lideri, yarın ülkenin başı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ’da katıldığı temel atma töreninde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi: “Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız. Bugün bu ülkenin başında olan insan yarın bu ülkenin muhalefeti olacak.”

Fotoğraf: CHP

Elazığ’da 2020 depreminde Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hasar görmüştü. İBB lisenin yeniden yapımını üstlendi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu, Elazığ’da İBB’nin yaptırdığı Elazığ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaatı’nın bugün temel atma törenine katıldı.

İmamoğlu’nun muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda sık sık adı geçiyor.

Bugün törende konuşan İmamoğlu’dan ‘Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı olarak’ görmek istediğini vurgulayan mesajlar geldi.

Burada Kılıçdaroğlu’na da hitap eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

*Sizin önderliğinizde çok büyük bir mücadele yürüyor şu anda. Altılı masa ve oradan doğacak olan yeni iktidar günleri. Yaşadıklarımı ve bugün hissettiklerimi iletirken aslında gençler de başıyla beni onaylıyordur. Onların kalbindeki duyguyu anlatmaya gayret ediyorum.

*Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız. Bugün bu ülkenin başında olan insan yarın bu ülkenin muhalefeti olacak. Ben İstanbul’da belediye başkanlığı döneminde hep şu özlemi çektim.

*Beş yıl boyunca büyükşehir belediye başkanını makamımda görmediğim için ‘Ben de büyükşehir belediye başkanı olayım, size gelmeyeceğim’ demedim. ‘Bak size ne kadar çok geleceğim, o kadar çok geleceğim ki sizi utandıracağım’ dedim.

*Biz titizlikle yolumuza devam edeceğiz. Genel başkanım bir kez daha gelip bu okulu açacağız. Sizlerle beraber geldiğimizde eminim ki siz bütün muhalefeti davet edersiniz buraya, öyle tahmin ediyorum.