Savaş ve salgın etkilemedi: Dünyada milyoner sayısı artacak

Ukrayna’da devam eden savaş ve faiz oranlarındaki artışın varlık sınıflarını ve kişisel servetleri eritmesine rağmen küresel çapta milyoner sayısının artması bekleniyor.

2022’de dünyada gelir eşitsizliği artarken gelecek beş yılda milyoner sayısının da yüzde 40 artacağı tahmin ediliyor.

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BloombergHT’nin Credit Suisse Group’un Küresel Servet Raporu’na dayandırdığı habere göre serveti 1 milyon doları aşan milyoner sayısı 2026 itibariyle 87,5 milyonu aşacak. 2021’de bu rakam 62,5 milyondu. Raporda milyoner sayısının özellikle gelişen ülke ekonomilerinde artacağı ve Çin’de milyoner sayısının ikiye katlayacağı öngörüldü.

Dünyanın en zengin 500 insanının serveti yılın ilk yarısında 1,4 trilyon dolar erirken Credit Suisse özellikle gelişen piyasalarda hızlı bir toparlanma bekliyor. Banka, Çin ekonomisinde pandemi etkisiyle yavaşlama olmasına rağmen ülkede zengin sayısının artacağını tahmin ediyor.

Raporda “Enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi olumsuz etkilere rağmen toplam küresel servetin artacağına inanıyoruz. Çin’de hanehalkı servetinin artacağını düşünüyoruz” ifadesi yer aldı.

Kurum, kişisel servetlerin 2026’ya kadar yüzde 36 artarak 169 trilyon dolara yükseleceğini öngördü. Raporda 50 milyon doların üzerinde servete sahip olan ‘ultra zengin bireylerin‘ sayısının da 385 bine ulaşacağı belirtildi.

Banka, pandemi döneminde zarar gören ve serveti azalan gelişen piyasaların geçen sene yeniden ivmelendiğini ve gelecek beş yılda gelişmiş ülkerle açığı kapatacağını öngördü. Rapora göre gelişen ekonomilerde servet yıllık yüzde 10, gelişmiş ülkelerde yüzde 4,2 artacak.

2021 yılında küresel servet 2020’ye kıyasla yüzde 9,8 artarak 463,6 trilyon dolara ulaşmış ve böylece yüzyılın başından beri en yüksek artış kaydedilmişti. En zengin yüzde 1’in hanehalkı varlığından aldığı paysa yüzde 46 oldu. ‘Ultra zengin’ sayısının en fazla olduğu ülke 140 binle ABD olurken onu 32 bin 710’la Çin takip etti.