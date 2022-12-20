Akşam Postası / 20 Aralık 2022

28 Şubat davası hükümlüsü Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti

28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan emekli korgeneral Vural Avar, dün gece cezaevinde hayatını kaybetti.

İmamoğlu, ‘oyuna girmek için teknik direktörü bekliyor’

İmamoğlu, kendini ‘rakip takımın karşısında oyuna sokulacak bir oyuncu’ olarak gördüğünü kaydederek, “Teknik direktör beni oyunu sokar veya sokmaz. Ona ben karar vermeyeceğim. Ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum” dedi.

Kılıçdaroğlu: Herkes Bay Kemal’i beklesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ‘baba-oğul’ ilişkisine sahip olduğunu belirterek ”Ona sahip çıkmak boynumun borcudur” dedi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’yla ilgili geçmişteki sözlerini hatırlatarak ”Boğarız sizi” ifadesini kullandı.

İYİ Parti’den CHP’ye: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu ortak seçmedik mi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı” sözlerine yanıt veren İYİ Partili yetkililer, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ‘beraber seçtikleri için’ söz hakkına sahip olduklarını savundu.

Akşener, Kılıçdaroğlu’nun önerisini ‘başbakanlık için’ reddetmiş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçilmesi planlanan yeni sistemde parti liderlerinin ‘cumhurbaşkanı yardımcısı’ olabilmesi için milletvekilliğinden istifa etmesi önerisini reddettiği ve bunun gerekçesinin “Ben başbakan olacağım” çıkışı olduğu öne sürüldü.

‘Montrö bildirisi’ davasında karar: 103 emekli amiral beraat etti

‘Montrö bildirisi’ nedeniyle ‘anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla’ suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında oy birliği ile beraat kararı verdi.

Asgari ücret toplantısından uzlaşı çıkmadı: Türk-İş 9 bin lira teklif etti

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için Türk-İş 9 bin lira teklif etti, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) kabul etmeyince de masadan kalktı.

Demirtaş, başvurusuna bakmayan AYM’ye çıkıştı: Kumpasın parçası gibi davranıyor

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında açılan davalar için yaptığı başvurulara bin günden fazla bir süredir işleme koymayan Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) çıkıştı: “Anayasa Mahkemesi bu şekilde yaparak yargı eliyle siyasi kumpasların parçası gibi davranıyor. Yargıda güvenilir tek bir merci bile kalmadı.”

Sancar, ‘ortak mücadele’yi vurguladı: İstanbul ve Roboski buluşacak

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisine yönelik saldırıların ‘iktidarın korkusundan kaynaklandığını‘ belirterek, “İstanbul’u faşizmin üssü yaptırmayacağız” dedi.

Esenboğa ihalesini, Cengiz ve Limak’la çekişen TAV aldı

TAV Havalimanları, Esenboğa Havalimanı’nın kapasitesinin geliştirilmesi ve 25 yıllık işletme hakkı için düzenlenen ihalede 475 milyon avro artı KDV ile en iyi teklifi verdiğini açıkladı.

Mansur Yavaş açıkladı: Çocuklara aylık 330 TL ‘kantin’ desteği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ocak ayından itibaren sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına aylık 330 TL kantin desteğinde bulunacaklarını açıkladı.

Tanju Özcan, CHP’den uzaklaştırılmasını HDP’ye yıktı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye hakaret ettiği ve küfür ederek tokat atan polisi tebrik ettiği tweet’leri sildi.

Çavuşoğlu, İsveç’in Bülent Keneş kararını ‘çok olumsuz’ buldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’in Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmenini iade etmemesini “Çok olumsuz bir gelişme” olarak değerlendirdi.

Ekonomist hesapladı: Memur ve emekli, bu yıl bir maaş ‘eksik’ aldı

Nasıl Bir Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş’ın hesabına göre, geçen yıl aralıkta 10 bin lira maaşı olan bir memur 2022’nin tümünde enflasyona göre 13 bin lira kayba uğradı.