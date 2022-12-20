Akşam Postası / 20 Aralık 2022

28 Şubat davası hükümlüsü Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti
28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan emekli korgeneral Vural Avar, dün gece cezaevinde hayatını kaybetti.
İmamoğlu, ‘oyuna girmek için teknik direktörü bekliyor’
İmamoğlu, kendini ‘rakip takımın karşısında oyuna sokulacak bir oyuncu’ olarak gördüğünü kaydederek, “Teknik direktör beni oyunu sokar veya sokmaz. Ona ben karar vermeyeceğim. Ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum” dedi.
AKP’li Çonkar: ‘Hakaret’te siyasi yasağa karşı yasa değişikliği yapılabilir
İmamoğlu’ndan ‘miting önceden planlandı’ savunması
İmamoğlu kucaklaşmanın hikayesini anlattı: Bundan bile anlam çıkardılar
İmamoğlu, Kaftancıoğlu’yla sorunu kabul etti: Burası CHP, biat yok
Danıştay üyeleri: İmamoğlu, karar kesinleşse de görevden alınamaz
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun ‘baba-oğul’ benzetmesine ilk yorum: Onur duydum
Kılıçdaroğlu: Herkes Bay Kemal’i beklesin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ‘baba-oğul’ ilişkisine sahip olduğunu belirterek ”Ona sahip çıkmak boynumun borcudur” dedi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’yla ilgili geçmişteki sözlerini hatırlatarak ”Boğarız sizi” ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, grup toplantısı öncesi İmamoğlu’yla görüştü
İYİ Parti’den CHP’ye: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu ortak seçmedik mi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı” sözlerine yanıt veren İYİ Partili yetkililer, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ‘beraber seçtikleri için’ söz hakkına sahip olduklarını savundu.
Akşener, Kılıçdaroğlu’nun önerisini ‘başbakanlık için’ reddetmiş
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçilmesi planlanan yeni sistemde parti liderlerinin ‘cumhurbaşkanı yardımcısı’ olabilmesi için milletvekilliğinden istifa etmesi önerisini reddettiği ve bunun gerekçesinin “Ben başbakan olacağım” çıkışı olduğu öne sürüldü.
‘Montrö bildirisi’ davasında karar: 103 emekli amiral beraat etti
‘Montrö bildirisi’ nedeniyle ‘anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla’ suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında oy birliği ile beraat kararı verdi.
Asgari ücret toplantısından uzlaşı çıkmadı: Türk-İş 9 bin lira teklif etti
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için Türk-İş 9 bin lira teklif etti, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) kabul etmeyince de masadan kalktı.
Demirtaş, başvurusuna bakmayan AYM’ye çıkıştı: Kumpasın parçası gibi davranıyor
HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında açılan davalar için yaptığı başvurulara bin günden fazla bir süredir işleme koymayan Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) çıkıştı: “Anayasa Mahkemesi bu şekilde yaparak yargı eliyle siyasi kumpasların parçası gibi davranıyor. Yargıda güvenilir tek bir merci bile kalmadı.”
Demirtaş belge paylaştı: Savcılık, hakaret etmeyi ‘Soylu’nun görevi’ saydı
Sancar, ‘ortak mücadele’yi vurguladı: İstanbul ve Roboski buluşacak
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisine yönelik saldırıların ‘iktidarın korkusundan kaynaklandığını‘ belirterek, “İstanbul’u faşizmin üssü yaptırmayacağız” dedi.
Esenboğa ihalesini, Cengiz ve Limak’la çekişen TAV aldı
TAV Havalimanları, Esenboğa Havalimanı’nın kapasitesinin geliştirilmesi ve 25 yıllık işletme hakkı için düzenlenen ihalede 475 milyon avro artı KDV ile en iyi teklifi verdiğini açıkladı.
Mansur Yavaş açıkladı: Çocuklara aylık 330 TL ‘kantin’ desteği
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ocak ayından itibaren sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına aylık 330 TL kantin desteğinde bulunacaklarını açıkladı.
Tanju Özcan, CHP’den uzaklaştırılmasını HDP’ye yıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye hakaret ettiği ve küfür ederek tokat atan polisi tebrik ettiği tweet’leri sildi.
Tanju Özcan’dan saldırıya uğrayan HDP’li Encü’ye hakaret, polise tebrik
Çavuşoğlu, İsveç’in Bülent Keneş kararını ‘çok olumsuz’ buldu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’in Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmenini iade etmemesini “Çok olumsuz bir gelişme” olarak değerlendirdi.
Ekonomist hesapladı: Memur ve emekli, bu yıl bir maaş ‘eksik’ aldı
Nasıl Bir Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş’ın hesabına göre, geçen yıl aralıkta 10 bin lira maaşı olan bir memur 2022’nin tümünde enflasyona göre 13 bin lira kayba uğradı.