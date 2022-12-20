İYİ Partililerin, ’CHP’ye karışmayın’ çıkışı: İmamoğlu ve Yavaş’ı ortak seçmedik mi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı” sözlerine yanıt veren İYİ Partili yetkililer, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ‘beraber seçtikleri için’ söz hakkına sahip olduklarını savundu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. (Twitter)

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İmamoğlu ve Yavaş’la ilgili adaylık sözlerine “Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır” yanıtını vermişti.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İYİ Parti’deki karar organlarında etkili isimlerin görüşmelerinde şunları söylediğini aktardı: “Ekrem bey ve Mansur beyi ortak seçmedik mi? Şimdi çıkıp biz de ‘Adayları ortak belirleyip, ortak desteğimiz sonucu seçildiğini biliyorduk’ desek ne olur? ‘Haydi, buyurun buna bir cevap verin bakalım’ dersek bu iş nereye gider? Biz ne CHP’nin iç işlerine karışıyoruz, ne de masada sorun üretiyoruz.”

Sarıkaya’ya göre Akşener’in asıl düşüncesini cuma sabah katılacağı bir televizyon programında paylaşması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu neye tepki gösterdi?

Aralık başında İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yavaş ya da İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına destek vereceklerini söylemişti.

Bu sözlere yanıt niteliğinde ilk açıklamaysa Diken’e konuşan CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak’tan gelmişti. Toprak ‘her partinin kendi içerisinden aday belirlemesinin doğal olduğunu ve partilerin birbirlerinin iç işlerine karışmayacağını’ belirtmişti.

Ankara’da televizyon temsilcilerine konuşan Kılıçdaroğlu ise, Akşener’in sözleriyle ilgili “Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı” dedi.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, “Adaylık konusunda kararı ‘altılı masa’ verecek. Onların iradeleri dışında bir şey söylemem. Altı lider ‘Aday sizsiniz’ derse elbette adayım” dedi.

CHP lideri “Olumsuz bir karar çıkacağını asla düşünmüyordum. Çünkü bu konuda yüzlerce içtihat vardı. Olayı sürekli takip ettim, karar çıkınca da özel uçakla döndüm. İmamoğlu’nun Saraçhane çağrısını Almanya’da öğrendim” dedi.