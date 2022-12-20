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Yaramazlara biraz batar!

‘Montrö bildirisi’ davasında karar: 103 emekli amiral beraat etti

‘Montrö bildirisi’ nedeniyle ‘anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla’ suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında oy birliği ile beraat kararı verdi.

103 emekli amiral hakkında Montrö Sözleşmesi’yle ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle ‘anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak’ suçlamasıyla dava açılmıştı.


Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre eski Deniz Kuvvetleri Komutanları Bülent Bostanoğlu, Eşref Oğuz Yiğit ve Murat Bilgel ile emekli amiraller Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Ramazan Cem Gürdeniz ve Türker Ertürk’ün de aralarında bulunduğu 103 sanık, ‘suçun yasal unsurlarının oluşmadığı’ gerekçesiyle beraat etti.

Ne olmuştu?

Ankara başsavcılığı, 4 Nisan 2021’de, 103 emekli amiralin Montrö Sözleşmesi’yle ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, 6 Aralık 2021’de 103 sanık hakkında ‘devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan 3’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti.

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